Кабачковый пирог: простой рецепт сезонной выпечки из кабачков и сыра (видео)

Из кабачков можно приготовить множество лёгких и сезонных блюд.

Среди них особенно популярны запеканки, оладьи и овощные пироги, в том числе хрустящие кабачки под сырной шапочкой. Кабачок – это деликатный овощ с высоким содержанием воды, поэтому для качественного результата важно выбирать молодые плоды с тонкой кожицей и небольшими семенами. А сегодня мы предлагаем хрустящие кабачки под сырной шапочкой, где сочетается нежное овощное основание и аппетитная золотистая корочка сыра. Распространенная ошибка – недостаточное отжимание кабачков после натирания, из-за чего блюдо получается водянистым, поэтому этот этап является ключевым для правильной текстуры. По желанию можно использовать различные сорта сыра – от жестких до более мягких, а также добавлять зелень, чеснок или специи для усиления вкуса. Блюдо носит европейский домашний характер и относится к современной кухне быстрых сезонных запеканок, где овощи запекаются под сырной корочкой для сохранения сочности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorenko_pp".

Как приготовить пирог из кабачков и сыра

Ингредиенты:

кабачки – 1000 г;

сметана или кефир – 200 г;

яйца – 3 шт.;

мука цельнозерновая – 150 г;

разрыхлитель – 2 г;

твердый сыр – 150 г;

отварные яйца – 5 шт.;

зелень – по вкусу;

соль – по вкусу;

красный перец – по вкусу;

сушеный чеснок – по вкусу;

Способ приготовления:

Натереть на крупной терке кабачки, посолить и оставить на несколько минут для выделения сока, после чего тщательно отжать жидкость. Добавить натертый сыр, измельченную зелень, кефир и сырые яйца, после чего перемешать до однородности. Просеять муку с разрыхлителем, добавить специи и снова тщательно перемешать массу. Ввести нарезанные отварные яйца и аккуратно перемешать, чтобы сохранить структуру. Переложить массу в форму для запекания и выпекать при 180 °C в течение 40–45 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Блюдо лучше подавать горячим, сразу после запекания, когда сырная шапочка остается тягучей и ароматной. Она хорошо сочетается со сметанным или йогуртовым соусом, а также легкими салатами из огурцов, помидоров или зелени. Для более сытной подачи можно добавить запеченное мясо или курицу, а также подать с картофельным пюре или рисом. Украшать рекомендуется свежей зеленью или мелко нарезанным зеленым луком.

Хрустящие кабачки под сырной шапочкой – это сочетание простых ингредиентов и правильной техники приготовления, что обеспечивает нежную текстуру внутри и аппетитную корочку сверху. Соблюдение базовых кулинарных правил позволяет избежать лишней влаги и добиться идеального баланса вкуса. Кушанье легко адаптируется под разные вариации и подходит как для повседневного, так и для праздничного стола.