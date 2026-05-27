Куриная печень по-новому: простой способ поддержать ферритин (видео)

Печень – это питательный субпродукт, широко используемый в домашней кухне благодаря высокой пищевой ценности и нежной текстуре при правильном приготовлении.

Чаще ее тушат с луком, морковью или фруктами, в частности грушей, которая придает легкую сладость и балансирует характерный вкус. Сегодня мы предлагаем вариацию запеченного паштета из куриной печени, моркови, лука и яблока, который получается особенно нежным благодаря предварительному запеканию ингредиентов в духовке. Важно выбирать свежую печень без резкого запаха и лишней влаги, а также не пересушивать ее во время приготовления, чтобы сохранить кремовую текстуру паштета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "maggtasty".

Как приготовить паштет из куриной печени

Ингредиенты:

куриная печень – 700 г;

морковь – 1 шт;

лук – 1 шт;

яблоко – 1 шт;

сливочное масло – 50 г;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

чеснок – по вкусу;

Способ приготовления:

Печень промыть, очистить от лишнего и выложить в форму для запекания. Морковь, лук и яблоко нарезать большими кусками и добавить в печень. Добавить сливочное масло, соль, перец и по желанию чеснок, равномерно распределить ингредиенты. Запекать в разогретой духовке при 200°C в течение 20–30 минут до готовности. Готовые ингредиенты взбить блендером в однородную кремовую текстуру.

Как и с чем подавать

Паштет лучше всего подавать охлажденным или слегка теплым, намазывая на свежий хлеб, тосты или хрустящие гренки. Он прекрасно сочетается с маринованными огурцами, квашеными овощами, горчицей или ягодными соусами, придающими контрасту вкусу. Для более яркой подачи можно украсить зеленью, карамелизированным луком или тонкими ломтиками яблока, а также подавать как часть закусочной тарелки с сырами и овощами.

Паштет отличается нежной кремовой текстурой, сбалансированным вкусом и легкой сладковатой ноткой яблока, что делает его универсальной домашней закуской. Благодаря запеканию ингредиентов вкус получается глубоким и насыщенным без усилий.