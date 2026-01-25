Нежный белок и жидкий желток: как приготовить яйцо пашот
Использование сита значительно облегчает процесс приготовления яиц пашот
Яйцо пашот — популярное блюдо французской кухни, которое давно стало любимым вариантом завтрака во многих странах мира. Если вы ищете, как приготовить яйцо пашот в домашних условиях, стоит знать: готовится оно без скорлупы в горячей воде и не требует сложных ингредиентов.
Правильно сваренное яйцо пашот имеет нежный, аккуратный белок и жидкий желток внутри. Его подают с тостами, добавляют в салаты, боулы и сэндвичи, а также едят как самостоятельное блюдо для быстрого и питательного завтрака.
Как приготовить яйцо пашот
Хотя рецепт яйца пашот кажется простым, у него есть свои тонкости. Важно брать максимально свежие яйца, чтобы белок не растекался в воде. Еще один секрет – добавление небольшого количества уксуса, который помогает сформировать красивую форму и удержать белок вокруг желтка.
Ингредиенты:
- Яйца свежие – 2 шт.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Уксус яблочный (или винный) – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Разбейте яйцо в мелкое сито, держа его над миской. Подождите 30–60 секунд, пока стечет лишний водянистый белок.
- Налейте в сотейник воду. Добавьте соль и уксус. Доведите до кипения, а затем уменьшите огонь до минимума. Вода не должна сильно кипеть.
- Осторожно опустите сито с яйцом в воду. Вода должна полностью покрывать яйцо. Держите сито в воде около 20–30 секунд. Когда белок схватится, осторожно достаньте сито, оставив яйцо в воде.
- Варите яйцо примерно 3–3,5 минуты.
- Если готовите завтрак только для себя, доставайте яйцо шумовкой и сразу кладите на тарелку или тост. Если вы готовите на всю семью, обязательно подготовьте миску с холодной водой и льдом. Перекладывайте готовые яйца туда. Это остановит процесс приготовления, и желток останется жидким, даже если завтрак затянется.
Как и с чем подавать
Подавайте яйцо пашот на кусочке поджаренного хлеба вместе с авокадо и щепоткой черного перца или на подушке из поджаренного шпината со сливочным маслом.
Пашот можно хранить в холодильнике в контейнере с холодной водой до 3 суток. Перед подачей просто залейте яйца крутым кипятком на 2 минуты. Они снова станут горячими.