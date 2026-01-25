Нежный белок и жидкий желток: как приготовить яйцо пашот

Использование сита значительно облегчает процесс приготовления яиц пашот

Яйцо пашот — популярное блюдо французской кухни, которое давно стало любимым вариантом завтрака во многих странах мира. Если вы ищете, как приготовить яйцо пашот в домашних условиях, стоит знать: готовится оно без скорлупы в горячей воде и не требует сложных ингредиентов.

Правильно сваренное яйцо пашот имеет нежный, аккуратный белок и жидкий желток внутри. Его подают с тостами, добавляют в салаты, боулы и сэндвичи, а также едят как самостоятельное блюдо для быстрого и питательного завтрака.

Как приготовить яйцо пашот

Хотя рецепт яйца пашот кажется простым, у него есть свои тонкости. Важно брать максимально свежие яйца, чтобы белок не растекался в воде. Еще один секрет – добавление небольшого количества уксуса, который помогает сформировать красивую форму и удержать белок вокруг желтка.

Ингредиенты:

Яйца свежие – 2 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Уксус яблочный (или винный) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Разбейте яйцо в мелкое сито, держа его над миской. Подождите 30–60 секунд, пока стечет лишний водянистый белок. Налейте в сотейник воду. Добавьте соль и уксус. Доведите до кипения, а затем уменьшите огонь до минимума. Вода не должна сильно кипеть. Осторожно опустите сито с яйцом в воду. Вода должна полностью покрывать яйцо. Держите сито в воде около 20–30 секунд. Когда белок схватится, осторожно достаньте сито, оставив яйцо в воде. Варите яйцо примерно 3–3,5 минуты. Если готовите завтрак только для себя, доставайте яйцо шумовкой и сразу кладите на тарелку или тост. Если вы готовите на всю семью, обязательно подготовьте миску с холодной водой и льдом. Перекладывайте готовые яйца туда. Это остановит процесс приготовления, и желток останется жидким, даже если завтрак затянется.

Как и с чем подавать

Подавайте яйцо пашот на кусочке поджаренного хлеба вместе с авокадо и щепоткой черного перца или на подушке из поджаренного шпината со сливочным маслом.

Пашот можно хранить в холодильнике в контейнере с холодной водой до 3 суток. Перед подачей просто залейте яйца крутым кипятком на 2 минуты. Они снова станут горячими.