Попробуйте приготовить кабачки еще так: хрустящий сырный кляр делает их невероятными (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Кабачки — это универсальный летний овощ, широко используемый в разных кухнях мира: их жарят, запекают, добавляют в рагу и даже готовят легкие сэндвичи с нежной сырной начинкой. Благодаря нейтральному вкусу, они хорошо сочетаются как с зеленью, так и с насыщенными сырами и специями. А сегодня мы предлагаем вариант в хрустящем сырном кляре, который превращает простой овощ в аппетитную закуску с выразительной текстурой.

Для лучшего результата следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожицей и плотной мякотью, поскольку они меньше содержат воды и лучше держат форму во время жарки. При необходимости твердый сыр можно заменить более выдержанными сортами, которые придадут блюду насыщенного вкуса, а специи варьировать в зависимости от желаемой остроты и аромата. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ".

Как приготовить кабачки в сырном кляре

Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

твердый сыр – 150 г;

прованские травы – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

яйца — 3 шт.;

мука — 100 г;

панировочные сухари — 100 г;

растительное масло – для жарки;

Способ приготовления:

Подготовить кабачки, вымыть их и нарезать ровными ломтиками, после чего посолить и поперчить по вкусу. Приготовить кляр, соединив натертый сыр, яйца, прованские травы и паприку к однородной массе. Подготовить панировку, смешав муку и сухари в отдельной емкости. Обвалять каждый кусочек кабачка сначала в муке с сухарями, затем погрузить в сырный кляр. Обжарить на разогретом масле под крышкой по 4–5 минут с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Подавать кабачки горячими в качестве самостоятельной закуски или гарнира к мясным и рыбным блюдам. Они хорошо сочетаются с чесночным соусом, сметаной или лёгкими йогуртовыми дипами. Для более яркой подачи можно дополнить свежей зеленью и тертым сыром сверху. Также кабачки в сырном кляре хорошо смакуют с сезонными салатами или запеченным картофелем.

Этот рецепт позволяет превратить обычные кабачки в хрустящее и ароматное блюдо с насыщенным сырным вкусом. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению, он легко станет частью ежедневного меню или праздничной закуски.