Пикантная закуска из запечённого перца: вкус, от которого хочется облизать ложки до блеска (видео)

Вкусное и питательное блюдо

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Сезон болгарского перца продолжается и именно в этот период он самый сочный, сладкий и идеально подходит для приготовления разнообразных закусок, салатов и запеченных блюд. Одна из таких простых, но очень ароматных закусок из запеченного перца предлагается приготовить сегодня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "blahodyr_".

Важно выбирать плотные, мясистые перцы без мягких участков и трещин, ведь именно они после запекания сохраняют текстуру и дают насыщенный вкус, а масло лучше использовать ароматного, холодного отжима для более глубокого вкусового профиля. По желанию кинза можно заменить петрушкой или добавить немного копченой паприки для более выраженного характера вкуса.

Как приготовить закуску из перца

Ингредиенты:

сладкий перец — 3 шт.;

ароматное масло (оливковое или другое холодного отжима) — 50 мл;

чеснок — 3-4 зубчика;

лимонный сок или яблочный уксус – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

сахар — 1/2 ч. л.;

кинза или петрушка – по вкусу;

Способ приготовления:

Запекать перец в духовке при 200°C примерно 25 минут до появления горящих участков кожуры или готовить в аэрогриле при 200°C около 10–12 минут. Переложить горячие перцы в миску, накрыть крышкой или пищевой пленкой и оставить на 10–15 минут для более легкой очистки кожуры. Очистить перец от кожуры, удалить семена и плодоножку, после чего нарезать мякоть полосками. Смешать ароматное масло, измельченный чеснок, лимонный сок или уксус, соль, сахар и зелень до однородной заправки. Залить подготовленный перец заправкой и оставить настаиваться как минимум на 15 минут для сочетания вкусов.

Как и с чем подавать

Закуску подавать охлажденной или комнатной температуры в качестве самостоятельного блюда или дополнения к основным горячим блюдам. Она хорошо сочетается с поджаренным хлебом, бриошем или гренками, а также мягкими сырами, запеченным мясом или рыбой. Для подачи можно добавить сверху чуть-чуть свежей зелени или капли ароматного масла для усиления вкуса.

Запеченный перец в такой подаче приобретает глубокий, насыщенный вкус и универсальность, что позволяет легко адаптировать его под различные меню. Это простое блюдо, которое всегда получается удачным и часто становится фаворитом среди домашних закусок.