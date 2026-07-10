Не мясом единым: баклажаны по-французски покорят даже мясоедов (видео)

Вкусное и сытное блюдо

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Мясо по-французски уже давно стало одним из самых популярных блюд домашней кухни благодаря сочетанию сочной основы, помидоров и золотистой сырной корочки. Сегодня предлагается приготовить не менее аппетитную овощную версию — баклажаны по-французски, получающиеся нежными, ароматными и очень сочными. Такое блюдо отлично подойдет для легкого ужина, праздничного стола или в качестве горячего гарнира к мясу. Для наилучшего результата следует выбирать молодые баклажаны с гладкой кожурой без повреждений, ведь они имеют более нежную мякоть и почти не горчат, а сыр лучше использовать хорошо плавящийся и образующий аппетитную румяную корочку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить баклажаны по-французски

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.;

помидоры – 4 шт.;

твердый сыр – 300 г;

свежая зелень (укроп, петрушка или базилик) – 1 небольшой пучок;

оливковое масло – 3 ст. л.;

копченая паприка – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Вымыть баклажаны, обсушить, разрезать вдоль пополам и сделать на мякоти неглубокие надрезы в виде сеточки, не прорезая кожуру. Смешать оливковое масло, копченую паприку, мелко нарезанную зелень, соль и черный молотый перец. По желанию добавить 1-2 зубчика измельченного чеснока для более насыщенного аромата. Выложить баклажаны на противень, застеленный пергаментом, щедро смазать ароматной смесью, сверху разложить кружочки помидоров и посыпать натертым сыром. Запекать блюдо в разогретой до 180 °С духовке в течение 25–30 минут, пока баклажаны не станут мягкими, а сыр не расплавится и не подрумянится. Достать готовое блюдо из духовки, по желанию посыпать свежей зеленью и сразу подавать к столу.

Как и с чем подавать

Баклажаны по-французски лучше всего смакуют горячими, когда сыр остается тягучим, а овощи сочными. Блюдо можно подавать самостоятельно или в качестве гарнира к запеченному мясу, курице или рыбе. Она также хорошо сочетается со свежими овощными салатами, картофелем, рисом или булгуром. Перед подачей баклажаны следует украсить свежим базиликом, петрушкой или укропом, а по желанию дополнить сметанным, йогуртовым или чесночным соусом.

Баклажаны по-французски — отличный пример того, как из обычных сезонных овощей можно приготовить эффектное и вкусное блюдо. Простой набор ингредиентов, минимум активной работы и аппетитная творожная корочка делают этот рецепт удачным выбором как для будничного ужина, так и для угощения гостей. По желанию рецепт легко разнообразить, добавив обжаренные грибы, сладкий перец или излюбленные пряные травы.