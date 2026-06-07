Если остался рис – приготовьте суши-вафли: необычный способ использовать его по-новому (видео)

Суши – это традиционное блюдо японской кухни, основой которого является специально приготовленный рис в сочетании с рыбой, морепродуктами и овощами.

Классически суши формируют вручную или с помощью бамбукового коврика, соблюдая баланс вкусов и текстур. Существует также "ленивый" вариант суши, когда все ингредиенты выкладываются слоями или подаются в упрощенной форме без сложного скручивания. А сегодня предлагается нестандартная интерпретация этого блюда — хрустящая суши-вафля из риса, которая позволяет использовать остатки риса и получить новую текстуру и вкус.

При выборе ингредиентов важно обращать внимание на качество рыбы (лишь свежая или слабосоленая), спелость авокадо и хрусткость огурца, ведь именно они формируют баланс блюда; соусы лучше использовать натуральные – унаги или ореховый с умеренной соленостью. Рис желательно использовать короткозернистый, уже заправленный рисовым уксусом, поскольку это улучшает клейкость и вкус готовой вафли. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " korolivska1 ".

Как приготовить вафли из риса

Ингредиенты:

рис (готовый) – 300 г;

авокадо — 1 шт.;

огурец – 1 шт.;

форель слабосоленая (гравлакс) — 120 г;

форель запеченная — 120 г;

соус унаги — 2-3 ст. л.;

ореховый соус — 2-3 ст. л.;

масло для смазки вафельницы – 1 ч. л.;

кунжут – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Подготовить рис для суши, если он не заправлен, смешать его с рисовым уксусом и дать немного остыть. Разогреть вафельницу и слегка смазать поверхность растительным маслом для предотвращения прилипания. Выложить слой риса в вафельницу, плотно прижать и готовить к образованию золотистой хрустящей корочки. Вынуть рисовую вафлю и дать ей слегка остыть для стабилизации формы. Нарезать авокадо, огурец и рыбу тонкими слайсами. Выложить начинку на вафлю, добавить соусы и посыпать кунжутом.

Как и с чем подавать

Суши-вафлю лучше всего подавать сразу после приготовления, пока она сохраняет хрустящую текстуру. Для подачи можно использовать соус унаги, соевый соус или легкий ореховый соус, подчеркивающий вкус рыбы и риса. В качестве декора уместно добавить тонко нарезанный зеленый лук, кунжут или микрогрин. Кушанье хорошо сочетается с маринованным имбирем и васаби, а также легкими салатами на основе огурца или водорослей.

Суши-вафля – это современная интерпретация классических суши, позволяющая сочетать привычные ингредиенты в новой текстуре и подаче. Благодаря простоте приготовления и возможности использовать остатки риса, блюдо становится практичным и креативным вариантом домашней кухни. Она легко адаптируется под разные вкусы благодаря замене рыбы, соусов или овощей, что делает ее универсальной для экспериментов.