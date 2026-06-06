Нежные, влажные и очень ароматные: идеальные клубничные маффины к чаю (видео)
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Готовится просто – получается вкусно
Маффины – это популярная порционная выпечка, которая может быть как сладкой, так и соленой: с ягодами, шоколадом, сыром, овощами или даже ветчиной. Их ценят простотой приготовления, мягкой текстурой и множеством вариаций вкуса. Сегодня мы предлагаем приготовить нежные клубничные маффины – ароматный десерт, особенно вкусный в сезон свежих ягод. Для лучшего результата следует выбирать спелую, но плотную клубнику, а также качественное сливочное масло, ведь именно оно придает выпечке насыщенный вкус и нежную структуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olena.foodblog".
Как приготовить клубничные маффины
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 230 мл;
- сливочное масло – 55 г;
- сахар – 130 г;
- мука – 250 г;
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.;
- клубника – 150–180 г;
- кукурузный крахмал – 1 ч. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л. (по желанию);
- щепотка соли – по вкусу.
Способ приготовления:
- Растопить сливочное масло и оставить немного остыть.
- Взбить яйцо с молоком, добавить сливочное масло, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешать до однородности.
- Просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкие ингредиенты, аккуратно замешать тесто без длительного вымешивания, чтобы маффины остались рыхлыми.
- Помыть клубнику, обсушить, порезать маленькими кусочками и смешать с кукурузным крахмалом.
- Добавить ягоды в тесто и осторожно перемешать, стараясь не повредить кусочки клубники.
- Разложить тесто в формы для маффинов, заполняя их примерно на две трети объема.
- Выпекать 5 минут при температуре 220°C, после чего снизить температуру до 180°C и выпекать еще 18–20 минут до золотистого цвета.
- Проверить готовность деревянной шпажкой, дать маффинам немного охладиться и вынуть из форм.
Как и с чем подавать
Клубничные маффины лучше всего смакуют слегка тёплыми или полностью охлажденными. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой, украсить свежими ягодами или листочками мяты. Выпечка прекрасно сочетается с кофе, чаем, какао или стаканом холодного молока. Для более праздничной подачи маффины можно дополнить сливочным кремом, взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.
Эти клубничные маффины получаются мягкими, влажными и ароматными, а благодаря крахмалу ягоды равномерно распределяются в тесте. По желанию клубнику можно частично заменить малиной, черникой или вишней, получая каждый раз новый вкус. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают эту выпечку отличным вариантом для домашнего чаепития в любой день.