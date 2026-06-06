Нежные, влажные и очень ароматные: идеальные клубничные маффины к чаю (видео)

Готовится просто – получается вкусно

Маффины – это популярная порционная выпечка, которая может быть как сладкой, так и соленой: с ягодами, шоколадом, сыром, овощами или даже ветчиной. Их ценят простотой приготовления, мягкой текстурой и множеством вариаций вкуса. Сегодня мы предлагаем приготовить нежные клубничные маффины – ароматный десерт, особенно вкусный в сезон свежих ягод. Для лучшего результата следует выбирать спелую, но плотную клубнику, а также качественное сливочное масло, ведь именно оно придает выпечке насыщенный вкус и нежную структуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olena.foodblog".

Как приготовить клубничные маффины

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

молоко – 230 мл;

сливочное масло – 55 г;

сахар – 130 г;

мука – 250 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

клубника – 150–180 г;

кукурузный крахмал – 1 ч. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л. (по желанию);

щепотка соли – по вкусу.

Способ приготовления:

Растопить сливочное масло и оставить немного остыть. Взбить яйцо с молоком, добавить сливочное масло, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешать до однородности. Просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкие ингредиенты, аккуратно замешать тесто без длительного вымешивания, чтобы маффины остались рыхлыми. Помыть клубнику, обсушить, порезать маленькими кусочками и смешать с кукурузным крахмалом. Добавить ягоды в тесто и осторожно перемешать, стараясь не повредить кусочки клубники. Разложить тесто в формы для маффинов, заполняя их примерно на две трети объема. Выпекать 5 минут при температуре 220°C, после чего снизить температуру до 180°C и выпекать еще 18–20 минут до золотистого цвета. Проверить готовность деревянной шпажкой, дать маффинам немного охладиться и вынуть из форм.

Как и с чем подавать

Клубничные маффины лучше всего смакуют слегка тёплыми или полностью охлажденными. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой, украсить свежими ягодами или листочками мяты. Выпечка прекрасно сочетается с кофе, чаем, какао или стаканом холодного молока. Для более праздничной подачи маффины можно дополнить сливочным кремом, взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

Эти клубничные маффины получаются мягкими, влажными и ароматными, а благодаря крахмалу ягоды равномерно распределяются в тесте. По желанию клубнику можно частично заменить малиной, черникой или вишней, получая каждый раз новый вкус. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают эту выпечку отличным вариантом для домашнего чаепития в любой день.