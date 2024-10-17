Краще, ніж магазинні торти: ніжне кокосове тістечко, яке готується за п’ять хвилин (відео)

Як приготувати кокосове тістечко

Домашні десерти — це не обов’язково так складно, як, наприклад, яблучний торт. Солодке можна приготувати буквально за 5 хвилин. Розповідаємо, як це зробити.

Рецептом ніжного кокосового тістечка поділились на кулінарному ютуб-каналі "Територія справжньої жінки". Це дуже простий та швидкий рецепт тістечка, який готується у мікрохвильовій печі.

Інгредієнти:

половина банана

яйце

0,5 ч. л. підсолоджувача

2 ч. л. кокосової стружки

1/3 ч. л. розпушувача

2 ст. л. кефіру

3-4 ст. л. кокосового борошна

3-4 ст. л. сметани або густого кефіру чи йогурту

Спосіб приготування:

В невеликій мисочці розминаємо виделкою половину стиглого банана. Додаємо яйце, за бажанням трохи підсолоджувача. Також кладемо чайну ложку кокосової стружки та все гарно перемішуємо. Далі додаємо 1/3 чайної ложки розпушувача, 2 столові ложки кефіру та 3-4 столові ложки кокосового борошна. Тісто повинне бути доволі густим. Чашку, в якій будемо випікати, змащуємо рослинною олією та заповнюємо тістом. Випікаємо в мікрохвильовій печі приблизно 4 хвилини. Готове тістечко виймаємо з чашки, охолоджуємо та розрізаємо на бажану кількість коржів. Далі змащуємо їх будь-яким кремом та прикрашаємо зверху кокосовою стружкою. Для просочування залишаємо при кімнатній температурі на одну годину та в холодильнику на 1-2 години.

Дуже просто приготувати таке тістечко. Смачно, красиво і, головне, швидко. Також ми розповідали, як приготувати апетитні булочки на сковороді.