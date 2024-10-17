Лучше, чем магазинные торты: нежное кокосовое пирожное, которое готовится за пять минут (видео)
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Как приготовить кокосовое пирожное
Домашние десерты – это не обязательно так сложно, как, например, яблочный торт. Сладкое можно приготовить буквально за 5 минут. Рассказываем, как это сделать.
Рецептом нежного кокосового пирожного поделились на кулинарном ютуб-канале "Территория настоящей женщины". Это очень простой и быстрый рецепт пирожного, который готовится в микроволновке.
Ингредиенты:
- половина банана
- яйцо
- 0,5 ч. л. подсластителя
- 2 ч. л. кокосовой стружки
- 1/3 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. кефира
- 3-4 ст. л. кокосовой муки
- 3-4 ст. л. сметаны, или густого кефира, или йогурта
Способ приготовления:
- В небольшой мисочке разминаем вилкой половину спелого банана. Добавляем яйцо, по желанию немного подсластителя.
- Также кладем чайную ложку кокосовой стружки и хорошо перемешиваем. Далее добавляем 1/3 чайной ложки разрыхлителя, 2 столовые кефирные ложки и 3-4 столовые ложки кокосовой муки.
- Тесто должно быть достаточно густым. Чашку, в которой будем выпекать, смазываем растительным маслом и заполняем тестом.
- Выпекаем в микроволновке примерно 4 минуты. Готовое пирожное вынимаем из чашки, охлаждаем и разрезаем на желаемое количество коржей.
- Затем смазываем их любым кремом и украшаем сверху кокосовой стружкой. Для утечки оставляем при комнатной температуре на один час и в холодильнике на 1-2 часа.
Очень просто приготовить такое пирожное. Вкусно, красиво и, главное, быстро. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные булочки на сковороде.