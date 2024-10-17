Лучше, чем магазинные торты: нежное кокосовое пирожное, которое готовится за пять минут (видео)

Как приготовить кокосовое пирожное

Домашние десерты – это не обязательно так сложно, как, например, яблочный торт. Сладкое можно приготовить буквально за 5 минут. Рассказываем, как это сделать.

Рецептом нежного кокосового пирожного поделились на кулинарном ютуб-канале "Территория настоящей женщины". Это очень простой и быстрый рецепт пирожного, который готовится в микроволновке.

Ингредиенты:

половина банана

яйцо

0,5 ч. л. подсластителя

2 ч. л. кокосовой стружки

1/3 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. кефира

3-4 ст. л. кокосовой муки

3-4 ст. л. сметаны, или густого кефира, или йогурта

Способ приготовления:

В небольшой мисочке разминаем вилкой половину спелого банана. Добавляем яйцо, по желанию немного подсластителя. Также кладем чайную ложку кокосовой стружки и хорошо перемешиваем. Далее добавляем 1/3 чайной ложки разрыхлителя, 2 столовые кефирные ложки и 3-4 столовые ложки кокосовой муки. Тесто должно быть достаточно густым. Чашку, в которой будем выпекать, смазываем растительным маслом и заполняем тестом. Выпекаем в микроволновке примерно 4 минуты. Готовое пирожное вынимаем из чашки, охлаждаем и разрезаем на желаемое количество коржей. Затем смазываем их любым кремом и украшаем сверху кокосовой стружкой. Для утечки оставляем при комнатной температуре на один час и в холодильнике на 1-2 часа.

Очень просто приготовить такое пирожное. Вкусно, красиво и, главное, быстро. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные булочки на сковороде.