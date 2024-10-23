Бюджетное печенье, для которого даже духовка не нужна: самый простой рецепт к чаю (видео)
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Аппетитное домашнее печенье
Домашние сладости – это огромный массив рецептов. Если вы уже готовили яблочный торт и ищете что-нибудь гораздо проще, обратите внимание на следующий рецепт печенья.
Его уникальность в том, что для этих сладостей даже не нужно включать духовку, ведь все готовится прямо на сковороде. Благодаря специям оно очень ароматное. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша на ютуб-канале "Готовим с Лесей Пижик".
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 250 г
- Сахар — 100 г
- Сметана — 100 г
- Растительное масло — 30 мл
- Желток яйца — 1 шт
- Ванильный сахар — 15 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Соль — щепотка
- Корица, кардамон, имбирь, гвоздика, мускатный орех, душистый перец, бадьян – суммарно 0,5 чайной ложки
Для глазури:
- Сахарная пудра — 80 г
- Яичный белок — 1 шт.
Способ приготовления:
- Просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль, ванильный сахар и специи. Перемешайте.
- Добавьте сметану, желток, растительное масло и сахар. Замесите мягкое тесто.
- Раскатайте тесто в пласт и с помощью формочек вырежьте печенье желаемой формы. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите печенье и жарьте на среднем огне под крышкой по 4 минуты с каждой стороны.
- Смешайте белок с сахарной пудрой до однородной массы. Еще горячее печенье смажьте глазурью.
Очень просто и очень вкусно. Отличный вариант к кофе или чаю. Также мы рассказывали, как на сковороде приготовить пухленькие булочки.