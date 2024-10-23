Бюджетное печенье, для которого даже духовка не нужна: самый простой рецепт к чаю (видео)

Аппетитное домашнее печенье

Домашние сладости – это огромный массив рецептов. Если вы уже готовили яблочный торт и ищете что-нибудь гораздо проще, обратите внимание на следующий рецепт печенья.

Его уникальность в том, что для этих сладостей даже не нужно включать духовку, ведь все готовится прямо на сковороде. Благодаря специям оно очень ароматное. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша на ютуб-канале "Готовим с Лесей Пижик".

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 250 г

Сахар — 100 г

Сметана — 100 г

Растительное масло — 30 мл

Желток яйца — 1 шт

Ванильный сахар — 15 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Соль — щепотка

Корица, кардамон, имбирь, гвоздика, мускатный орех, душистый перец, бадьян – суммарно 0,5 чайной ложки

Для глазури:

Сахарная пудра — 80 г

Яичный белок — 1 шт.

Способ приготовления:

Просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль, ванильный сахар и специи. Перемешайте. Добавьте сметану, желток, растительное масло и сахар. Замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в пласт и с помощью формочек вырежьте печенье желаемой формы. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите печенье и жарьте на среднем огне под крышкой по 4 минуты с каждой стороны. Смешайте белок с сахарной пудрой до однородной массы. Еще горячее печенье смажьте глазурью.

Очень просто и очень вкусно. Отличный вариант к кофе или чаю. Также мы рассказывали, как на сковороде приготовить пухленькие булочки.