Небанальный ужин за 20 минут: домашние съедят эту курочку вместе с тарелкой (видео)
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Прекрасный рецепт с курицей и овощами
После долгого дня часто бывает сложно найти силы для приготовления вкусного и полезного ужина. Хочется чего-то быстрого, но не просто перекуса, а полноценного блюда, которое принесет пользу и порадует вкусом. В такие моменты настоящим спасением станет рецепт курицы с овощами по-азиатски. Это блюдо готовится быстро, включает полезные овощи и сочное куриное филе, а пикантный кисло-сладкий соус придает ему особенный вкус.
Рецептом курицы по-азиатски поделилась в Instagram блогер @anny.cooking.
Ингредиенты:
Куриное филе — 1 шт.;
Крахмал — 2 ст.л;
Лук — 1/2 шт.;
Болгарский перец — 1/2 шт.;
Брокколи — 100 г;
Шампиньоны — 7-8 шт.;
Чеснок — 1-2 зубчика;
Имбирь — 20 г;
Мед — 2 ст.л;
Соевый соус — 100 мл;
Кунжут;
Зеленый лук.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Солим, перчим и обваливаем в крахмале.
2. Перец, лук, грибы и брокколи нарезаем крупными кубиками. Имбирь и чеснок нарезаем мелко.
3. На сковороду наливаем немного масла, разогреваем и до золотистого цвета жарим куриное филе. Добавляем овощи и жарим все вместе еще 5 минут. На овощах должна появиться золотистая корочка.
4. К продуктам добавляем мед, соевый соус и постоянно перемешиваем. Готовим до загустения соуса.
5. После приготовления посыпаем кунжутом и зеленым луком.
Готовое блюдо можно подавать с рисом, лапшой, либо с любым другим гарниром.
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