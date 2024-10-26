Небанальный ужин за 20 минут: домашние съедят эту курочку вместе с тарелкой (видео)

Прекрасный рецепт с курицей и овощами

После долгого дня часто бывает сложно найти силы для приготовления вкусного и полезного ужина. Хочется чего-то быстрого, но не просто перекуса, а полноценного блюда, которое принесет пользу и порадует вкусом. В такие моменты настоящим спасением станет рецепт курицы с овощами по-азиатски. Это блюдо готовится быстро, включает полезные овощи и сочное куриное филе, а пикантный кисло-сладкий соус придает ему особенный вкус.

Рецептом курицы по-азиатски поделилась в Instagram блогер @anny.cooking.

Ингредиенты:

Куриное филе — 1 шт.;

Крахмал — 2 ст.л;

Лук — 1/2 шт.;

Болгарский перец — 1/2 шт.;

Брокколи — 100 г;

Шампиньоны — 7-8 шт.;

Чеснок — 1-2 зубчика;

Имбирь — 20 г;

Мед — 2 ст.л;

Соевый соус — 100 мл;

Кунжут;

Зеленый лук.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Солим, перчим и обваливаем в крахмале.

2. Перец, лук, грибы и брокколи нарезаем крупными кубиками. Имбирь и чеснок нарезаем мелко.

3. На сковороду наливаем немного масла, разогреваем и до золотистого цвета жарим куриное филе. Добавляем овощи и жарим все вместе еще 5 минут. На овощах должна появиться золотистая корочка.

4. К продуктам добавляем мед, соевый соус и постоянно перемешиваем. Готовим до загустения соуса.

5. После приготовления посыпаем кунжутом и зеленым луком.

Готовое блюдо можно подавать с рисом, лапшой, либо с любым другим гарниром.

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