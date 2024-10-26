Не кашею єдиною: як приготувати теплий салат із гарбуза, із зеленню та смачною заправкою (відео)

Незвичайна та смачна страва

Гарбуз — один із найсмачніших та найкорисніших овочів осіннього сезону. З нього готують каші, випічку, оладки, запіканки, салати і навіть варення.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом незвичайного теплого салату з гарбуза та зелені. А опублікували його на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".

Як приготувати теплий салат з гарбуза та зелені

Інгредієнти:

гарбуз – 300 г;

морква – 1 шт.;

перець болгарський – 1-2 шт.;

олія;

сіль;

прованські трави;

Соус:

олія соняшникова – 3 ст. л.;

сік лимонний – 1 ст.;

мед (цукор) – 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

часник мелений сухий – 0.5 ч. л.;

горох нут (відварений) – 250 г;

петрушка;

кунжут – 2 ч. л.;

рукола та шпинат;

сир Фета – 70 г;

Спосіб приготування:

1.Гарбуз почистити та нарізати на шматочки.

2.Викласти гарбуз на застелене пергаментом деко.

3.Також нарізати моркву та перець, покласти поруч з гарбузом.

4.Полити овочі олією, посолити і посипати спеціями.

5.Запекти овочі у розігрітій до 170 С приблизно на 25-30 хвилин.

6.Для приготування соусу необхідно змішати олію, лимонний сік, мед, сушений часник та трохи солі, все добре перемішати.

7.Готові овочі викласти на блюдо, додати відварений нут.

8.Також присипати салат нарізаною петрушкою, кунжутом та полити соусом, все добре перемішати.

9.На тарілку викласти руколу та шпинат, і вже сам салат, зверху викласти сир.