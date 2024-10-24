Проста та швидка страва, яка порадує всю сім'ю: курка, картопля — і нічого зайвого (відео)

Курочка виходить надзвичайно ніжною

Прості страви, які тушкуються у соусі — це оптимальний варіант для вечері, на яку не хочеться витрачати багато часу. Якщо ви вже готували апетитні гречаники, пропонуємо рецепт смачної курочки з картоплею.

Як її приготувати, розповів у своєму відео кулінарний блогер Алекс Міль. Страва дуже проста і дуже вдала. Виходить ніжно, ситно і комфортно.

Інгредієнти:

700 г курятини (філе стегна або іншої)

700 г картоплі

сіль, суміш спецій до картоплі, суміш спецій до курки

250 мл вершків(15%)

30-40 мл олії для смаження

40-50 г твердого сиру

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо середнього розміру шматками. На деякий час відставляємо. Нарізаємо картоплю кубиками, додаємо сіль та суміш спецій до курки. Вимішуємо та обсмажуємо на олії до готовності, постійно перемішуючи. Це займе приблизно 15 хвилин. Тим часом змішуємо м’ясо з сіллю та сумішшю спецій до курки. Картоплю прибираємо зі сковорідки, додаємо ще трохи олії та обсмажуємо курку до золотистості, постійно перемішуючи. До курки додаємо картоплю, заливаємо вершками, присипаємо тертим сиром. Накриваємо кришкою і готуємо 5-7 хвилин.

Ця страва чимось схожа на класичний американський рецепт курки "Виходь за мене заміж". До речі, ми розповідали, як її приготувати.