Проста та швидка страва, яка порадує всю сім'ю: курка, картопля — і нічого зайвого (відео)
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Курочка виходить надзвичайно ніжною
Прості страви, які тушкуються у соусі — це оптимальний варіант для вечері, на яку не хочеться витрачати багато часу. Якщо ви вже готували апетитні гречаники, пропонуємо рецепт смачної курочки з картоплею.
Як її приготувати, розповів у своєму відео кулінарний блогер Алекс Міль. Страва дуже проста і дуже вдала. Виходить ніжно, ситно і комфортно.
Інгредієнти:
- 700 г курятини (філе стегна або іншої)
- 700 г картоплі
- сіль, суміш спецій до картоплі, суміш спецій до курки
- 250 мл вершків(15%)
- 30-40 мл олії для смаження
- 40-50 г твердого сиру
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо середнього розміру шматками. На деякий час відставляємо.
- Нарізаємо картоплю кубиками, додаємо сіль та суміш спецій до курки. Вимішуємо та обсмажуємо на олії до готовності, постійно перемішуючи. Це займе приблизно 15 хвилин.
- Тим часом змішуємо м’ясо з сіллю та сумішшю спецій до курки. Картоплю прибираємо зі сковорідки, додаємо ще трохи олії та обсмажуємо курку до золотистості, постійно перемішуючи.
- До курки додаємо картоплю, заливаємо вершками, присипаємо тертим сиром. Накриваємо кришкою і готуємо 5-7 хвилин.
Ця страва чимось схожа на класичний американський рецепт курки "Виходь за мене заміж". До речі, ми розповідали, як її приготувати.