Тот самый суши-бургер из дорогих доставок: повар показал, как приготовить его дома (видео)
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Суши-бургер – это очень вкусно, еще и приготовить просто
Иногда самые вкусные блюда готовятся быстрее всего. Если вы уже пробовали вкусную намазку из моркови, предлагаем приготовить вкусный суши-бургер.
Это еда, о которой есть представление, что ее можно есть только в кафе или заказать доставку. Повар Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить ее дома. Это очень вкусно, и, на удивление, очень просто.
Ингредиенты:
- Рис для суши – 200 г;
- Уксус для риса – 1 ст.л;
- Сахар – 1 ст.л;
- Соль – 1 ч.л.
Начинка:
- Крем – сыр – 100 г;
- Огурец – 1 шт;
- Авокадо – 1 шт;
- Креветки – 100 г;
- Нори.
Кляр:
- Яйца – 2 шт;
- Мука – 3 ст.л;
- Холодная вода – 3 ст.л;
- Панко (сухари для панировки).
Способ приготовления:
- Отварите рис для суши. Для заправки в небольшой миске смешайте рисовый уксус с сахаром и солью до полного растворения.
- Готовый рис полейте полученной заправкой. Тщательно перемешайте.
- Когда рис остынет до температуры, когда его будет удобно брать руками, сформуйте из него две рисовые "булочки". Удобно выкладывать бургер в кулинарное кольцо прямо на листьях нори.
- На одну "булочку" выложите слои крем-сыра, нарезанного огурца и авокадо. Также выложите вареные креветки. Накройте начинку второй половинкой риса.
- Снимите кулинарное кольцо. Вокруг начинки смажьте водой нори и заверните в лист бургер.
- Для кляра смешайте яйца, муку и холодную воду. Кляр должен иметь консистенцию густой сметаны. Обмокните бургер в кляре, а затем обваляйте в сухарях Панко.
- Суши-бургер готовьте во фритюре или мультипечи. При температуре 200°С обжаривайте до золотистой корочки.
Суши-бургер подавайте сразу, пока он вкусный и горячий. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени.