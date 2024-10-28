Тот самый суши-бургер из дорогих доставок: повар показал, как приготовить его дома (видео)

Суши-бургер – это очень вкусно, еще и приготовить просто

Иногда самые вкусные блюда готовятся быстрее всего. Если вы уже пробовали вкусную намазку из моркови, предлагаем приготовить вкусный суши-бургер.

Это еда, о которой есть представление, что ее можно есть только в кафе или заказать доставку. Повар Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить ее дома. Это очень вкусно, и, на удивление, очень просто.

Ингредиенты:

Рис для суши – 200 г;

Уксус для риса – 1 ст.л;

Сахар – 1 ст.л;

Соль – 1 ч.л.

Начинка:

Крем – сыр – 100 г;

Огурец – 1 шт;

Авокадо – 1 шт;

Креветки – 100 г;

Нори.

Кляр:

Яйца – 2 шт;

Мука – 3 ст.л;

Холодная вода – 3 ст.л;

Панко (сухари для панировки).

Способ приготовления:

Отварите рис для суши. Для заправки в небольшой миске смешайте рисовый уксус с сахаром и солью до полного растворения. Готовый рис полейте полученной заправкой. Тщательно перемешайте. Когда рис остынет до температуры, когда его будет удобно брать руками, сформуйте из него две рисовые "булочки". Удобно выкладывать бургер в кулинарное кольцо прямо на листьях нори. На одну "булочку" выложите слои крем-сыра, нарезанного огурца и авокадо. Также выложите вареные креветки. Накройте начинку второй половинкой риса. Снимите кулинарное кольцо. Вокруг начинки смажьте водой нори и заверните в лист бургер. Для кляра смешайте яйца, муку и холодную воду. Кляр должен иметь консистенцию густой сметаны. Обмокните бургер в кляре, а затем обваляйте в сухарях Панко. Суши-бургер готовьте во фритюре или мультипечи. При температуре 200°С обжаривайте до золотистой корочки.

Суши-бургер подавайте сразу, пока он вкусный и горячий. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени.