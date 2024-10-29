Берем лаваш и немного сыра: дети будут в восторге от такого завтрака на Хэллоуин (видео)

Этот перекус можно приготовить просто и быстро

Простые вкусности – это рецепты, не требующие большого количества времени на усилия. Мы говорили, как приготовить вкусное печенье на сковороде. Теперь делимся рецептом аппетитных "тыков" из лаваша и сыра. Дети будут в восторге от такого завтрака на Хэллоуин.

Рецептом в своем инстаграмм-аккаунте поделилась кулинарная блоггерша под ником sierra.honeycutt. Из приведенного количества ингредиентов выходит две порции.

Ингредиенты:

Лаваш круглый — 4 шт.

Сыр твердый — 200 г

Способ приготовления:

Из лавашей вырезаем одинаковые тыквы (достаточно просто вырезать нижнюю выемку, а верх обрезать так, чтобы были и выемки, и хвостик). Можно сделать бумажный шаблон – так будет еще проще. Два лаваша оставляем так, а у второй пары вырезаем еще отверстия — "глаза-треугольники" и "рот". Сыр натираем на терке. Включаем духовку на разогрев и формируем "тыкву". На противень, застеленный пергаментом, кладем нижние лаваши — без отверстий посередине. На них выкладываем натертый творог. Сверху накрываем лавашами, у которых есть отверстия. Запекаем в духовке до расплавления сыра.

При желании можно перед выпеканием смазать взбитым яйцом – тогда тыквы будут золотистыми. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитное печенье с яблочной начинкой.