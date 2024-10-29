Укр

Берем лаваш и немного сыра: дети будут в восторге от такого завтрака на Хэллоуин (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусная закуска на Хэллоуин
Вкусная закуска на Хэллоуин. Фото Скриншот из видео

Этот перекус можно приготовить просто и быстро

Простые вкусности – это рецепты, не требующие большого количества времени на усилия. Мы говорили, как приготовить вкусное печенье на сковороде. Теперь делимся рецептом аппетитных "тыков" из лаваша и сыра. Дети будут в восторге от такого завтрака на Хэллоуин.

Рецептом в своем инстаграмм-аккаунте поделилась кулинарная блоггерша под ником sierra.honeycutt. Из приведенного количества ингредиентов выходит две порции.

Ингредиенты:

  • Лаваш круглый — 4 шт.
  • Сыр твердый — 200 г

Способ приготовления:

  1. Из лавашей вырезаем одинаковые тыквы (достаточно просто вырезать нижнюю выемку, а верх обрезать так, чтобы были и выемки, и хвостик). Можно сделать бумажный шаблон – так будет еще проще.
  2. Два лаваша оставляем так, а у второй пары вырезаем еще отверстия — "глаза-треугольники" и "рот". Сыр натираем на терке.
  3. Включаем духовку на разогрев и формируем "тыкву". На противень, застеленный пергаментом, кладем нижние лаваши — без отверстий посередине. На них выкладываем натертый творог.
  4. Сверху накрываем лавашами, у которых есть отверстия. Запекаем в духовке до расплавления сыра.

При желании можно перед выпеканием смазать взбитым яйцом – тогда тыквы будут золотистыми. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитное печенье с яблочной начинкой.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Тыква #Закуска #Лаваш