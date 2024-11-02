Так ви ще не готували: рецепт котлет з м’яса та печінки (відео)

Оригінально та дуже смачно

Якщо вам хочеться урізноманітнити звичні рецепти котлет, а гречаники ви вже готували, спробуйте цей оригінальний варіант із курячою печінкою та філе. Поєднання ніжного курячого філе та насиченої на смак печінки надає котлетам незвичайної соковитості та багатого смаку. Обсмажена до золотистої скоринки цибуля додає солодкувату нотку, а панірувальні сухарі роблять текстуру м’якою і пишною.

Авторським рецептом котлет поділився блогер Олексій Крючков. Готуються вони швидко і просто, а результат сподобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти:

Куряча печінка — 700 г;

Філе куряче (фарш) — 700 г;

Цибуля ріпчаста — 300 г;

Панірувальні сухарі — 150-200 г;

Сіль — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Куряче філе та печінку подрібнюємо у блендері або пропускаємо через м’ясорубку. Цибулю очищаємо, ріжемо на невеликі кубики та обсмажуємо до золотистої скориночки. До подрібненого м’яса додаємо смажену цибулю, панірувальні сухарі та сіль. Даємо фаршу постояти приблизно 20 хвилин, доки сухарі не розбухнуть. Розігріваємо сковороду, наливаємо масло і смажимо котлети невеликими порціями товщиною приблизно в 1 сантиметр.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ковбасу з гречки та печінки.