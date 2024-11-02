Так вы еще не готовили: рецепт котлет из мяса и печени (видео)
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Оригинально и очень вкусно
Если вам хочется разнообразить привычные рецепты котлет, а гречаники вы уже готовили, попробуйте этот необычный вариант с куриной печенью и филе. Сочетание нежного куриного филе и насыщенной по вкусу печени придает котлетам необыкновенную сочность и богатый вкус. Обжаренный до золотистой корочки лук добавляет сладковатую нотку, а панировочные сухари делают текстуру мягкой и пышной.
Авторским рецептом котлет поделился блогер Алексей Крючков. Готовятся они быстро и просто, а результат точно понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- Куриная печень — 700 г;
- Филе куриное (фарш) — 700 г;
- Лук репчатый — 300 г;
- Панировочные сухари — 150-200 г;
- Соль — 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Куриное филе и печень измельчаем в блендере или пропускаем через мясорубку.
- Лук очищаем, режем на небольшие кубики и обжариваем до золотистой корочки.
- К измельченному мясу добавляем жареный лук, панировочные сухари и соль. Даем фаршу постоять примерно 20 минут, пока сухари не разбухнут.
- Разогреваем сковороду, наливаем масло и жарим котлеты небольшими порциями толщиной примерно в 1 сантиметр.
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