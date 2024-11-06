Этого салата "Глобус" готовьте сразу двойную порцию: просто, вкусно и сытно (видео)

Все продукты просты и отлично сочетаются между собой

Начинается сезон праздничных закусок. Если вы уже готовили салат с сухариками и копченой курицей, обратите внимание на следующий рецепт – он похож, но и вкус, и подача очень отличается.

Салат "Глобус" выкладывается слоями в большую миску. Это настолько вкусно, что можно сразу готовить двойную порцию. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггерша под ником viktoria__vyacheslavna.

Ингредиенты:⠀

50 г сухариков

150 г филе куриного

150 г шампиньонов

1 луковица

3 яйца

2 помидора

100 г твердого сыра

майонез для заправки

2-4 зубчика чеснока

перец, соль, зеленый лук — по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую. Отвариваем или запекаем куриное филе. Нарезаем его крупными кусками. Шампиньоны тоже нарезаем и обжариваем с луком до золотистого цвета. Можно заменить маринованными грибами, но в таком случае их не нужно жарить. Майонез смешиваем с чесноком. Это будет соус. Начинаем слоями в большую миску выкладывать салат. На дно кладем сухарики, а на них мясо. Делаем слой майонеза с чесноком. Кладем шампиньоны, на них натертые яйца. Помидоры режем кубиками и выкладываем. Делаем слой майонеза с чесноком. Выкладываем тертый сыр. Сверху посыпаем салат мелко нарезанным зеленым луком.

Блюдо очень простое и сытное. После того как собрали салат, подавайте его сразу. Еще один красивый салат слоями – закуска "Белый принц".