Укр

Этого салата "Глобус" готовьте сразу двойную порцию: просто, вкусно и сытно (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выходит сытно и очень вкусно
Выходит сытно и очень вкусно. Фото Колаж Телеграфу

Все продукты просты и отлично сочетаются между собой

Начинается сезон праздничных закусок. Если вы уже готовили салат с сухариками и копченой курицей, обратите внимание на следующий рецепт – он похож, но и вкус, и подача очень отличается.

Салат "Глобус" выкладывается слоями в большую миску. Это настолько вкусно, что можно сразу готовить двойную порцию. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггерша под ником viktoria__vyacheslavna.

Ингредиенты:⠀

  • 50 г сухариков
  • 150 г филе куриного
  • 150 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 3 яйца
  • 2 помидора
  • 100 г твердого сыра
  • майонез для заправки
  • 2-4 зубчика чеснока
  • перец, соль, зеленый лук — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем вкрутую. Отвариваем или запекаем куриное филе. Нарезаем его крупными кусками.
  2. Шампиньоны тоже нарезаем и обжариваем с луком до золотистого цвета. Можно заменить маринованными грибами, но в таком случае их не нужно жарить.
  3. Майонез смешиваем с чесноком. Это будет соус.
  4. Начинаем слоями в большую миску выкладывать салат. На дно кладем сухарики, а на них мясо.
  5. Делаем слой майонеза с чесноком. Кладем шампиньоны, на них натертые яйца.
  6. Помидоры режем кубиками и выкладываем. Делаем слой майонеза с чесноком.
  7. Выкладываем тертый сыр. Сверху посыпаем салат мелко нарезанным зеленым луком.

Блюдо очень простое и сытное. После того как собрали салат, подавайте его сразу. Еще один красивый салат слоями – закуска "Белый принц".

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Закуска #Майонез