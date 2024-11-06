Этого салата "Глобус" готовьте сразу двойную порцию: просто, вкусно и сытно (видео)
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Все продукты просты и отлично сочетаются между собой
Начинается сезон праздничных закусок. Если вы уже готовили салат с сухариками и копченой курицей, обратите внимание на следующий рецепт – он похож, но и вкус, и подача очень отличается.
Салат "Глобус" выкладывается слоями в большую миску. Это настолько вкусно, что можно сразу готовить двойную порцию. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггерша под ником viktoria__vyacheslavna.
Ингредиенты:⠀
- 50 г сухариков
- 150 г филе куриного
- 150 г шампиньонов
- 1 луковица
- 3 яйца
- 2 помидора
- 100 г твердого сыра
- майонез для заправки
- 2-4 зубчика чеснока
- перец, соль, зеленый лук — по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую. Отвариваем или запекаем куриное филе. Нарезаем его крупными кусками.
- Шампиньоны тоже нарезаем и обжариваем с луком до золотистого цвета. Можно заменить маринованными грибами, но в таком случае их не нужно жарить.
- Майонез смешиваем с чесноком. Это будет соус.
- Начинаем слоями в большую миску выкладывать салат. На дно кладем сухарики, а на них мясо.
- Делаем слой майонеза с чесноком. Кладем шампиньоны, на них натертые яйца.
- Помидоры режем кубиками и выкладываем. Делаем слой майонеза с чесноком.
- Выкладываем тертый сыр. Сверху посыпаем салат мелко нарезанным зеленым луком.
Блюдо очень простое и сытное. После того как собрали салат, подавайте его сразу. Еще один красивый салат слоями – закуска "Белый принц".