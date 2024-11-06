Сытно и дешево: вкусный перекус на всю семью из двух яиц и горсти колбасы (видео)

Эти сырные палочки получаются чрезвычайно вкусными и сытными

Когда хочется вкусно перекусить, не обязательно стоять долго на кухне. Мы рассказывали, как приготовить ленивые булочки на сковороде, для которых даже духовку не надо включать. Для следующего рецепта духовка тоже не пригодится.

Эти творожные палочки с колбасой готовятся из самых простых продуктов. Они получаются очень вкусными, сытными и ароматными. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвит.

Ингредиенты:

Мука — 450 г

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель — 1 уп.(10 г)

Кефир — 250 мл

Петрушка — 1 пучок

Колбаса — 100 г

Сыр — 100 г

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Для теста в муку добавляем разрыхлитель. Перемешиваем отдельно в миске венчиком. Отдельно взбиваем яйца. Добавляем кефир и соль, перемешиваем все. Сыр и колбасу натираем на терке. Зелень мелко нарезаем. Начинку также вмешиваем в яичную массу. В два этапа добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Сначала замешиваем ложкой, а затем руками. Тесто должно получиться мягким, но густым и не липнуть в руки. Накрываем плёнкой и оставляем постоять на 10 минут. Затем раскатываем тесто в прямоугольник толщиной примерно 2 см и нарезаем на полоски. Эти полоски обжариваем с обеих сторон в большом количестве разогретого растительного масла.

При жарке палочки увеличиваются в размерах. Они получаются ароматные и золотистые. Также мы делились рецептом ленивых вареников.