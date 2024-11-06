Как курица-гриль, только вкуснее: интересный способ приготовления птицы в духовке (видео)

Прекрасный рецепт курочки к праздничному столу

Когда выбираете блюда на праздничный стол, хочется приготовить чтобы необычное и оригинальное. Мы делились рецептом аппетитного салата. Теперь рассказываем, как приготовить целую курицу так, чтобы она напоминала курицу-гриль, но была еще вкуснее.

Весь секрет – в приготовлении. Курицу нужно "одеть" на банку и в таком виде запекать. Тогда она будет вкусной и золотистой со всех сторон. Корка получается румяной и золотистой, а внутри – сочное мясо. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником Vitae Viktoria.

Ингредиенты:

курица

4-5 ст. л. растительного масла

3-4 зубчика чеснока

несколько лавровых листьев

1 ст. л. соли

1ст. л. чеснока сухого

1ст. л. паприки

черный молотый перец по вкусу

картофель

перец сладкий

лук

Способ приготовления:

Курицу маринуем. Моем ее и просушиваем. Смешиваем растительное масло, соль и специи. Распределяем все по курице и втираем, как снаружи, так и внутри. Маринуем минимум один час, если есть время, тогда лучше три часа при комнатной температуре. В банку, на которой будет запекаться курица, наливаем больше половины воды и добавляем три-четыре зубчика чеснока и лавровые листья. Отправляем курицу запекаться в духовку при температуре 180°. Важный момент – ставим курицу именно в холодную неразогретую духовку, а затем включаем нагрев. Через час курицу достаем осторожно из духовки, смазываем остатками специй. Высыпаем на противень приправленные овощи. Курица вместе с овощами запекается еще 30-40 минут.

Выходит невероятно сочное мясо внутри и румяная корочка снаружи. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить грибы.