Пожарьте картофель таким методом – и все соседи сбегутся на аромат: очень просто и очень вкусно (видео)

Это отличный перекус за копейки

Картофель – это очень универсальный овощ. Она может быть как гарниром, например, нежнейшим пюре, так и частью другого блюда. А еще вполне самостоятельным перекусом, как, скажем, жареный картофель.

На кулинарном ютуб-канале "Просто и вкусно" рассказали, как пожарить его особенно удачно. Это блюдо отличается от классического жареного картофеля, однако принцип приготовления схож. Вы получаете практически большой картофельный дерун, который за все время жарки достаточно перевернуть всего один раз.

Ингредиенты:

2 картофелины

соль

чеснок сушеный

хмели-сунели

копченая паприка

оливковое масло

2 яйца

перец

Способ приготовления:

Картошку чистим, натираем на большую терку и солим. Добавляем в картофельную массу сушеный чеснок, хмели-сунели и копченую паприку. Все тщательно перемешиваем. Ставим сковороду на огонь и разогреваем масло. Перекладываем картофель в сковороду (если у вас на дне емкости с картошкой собралась вода, то ее в сковороду не выливайте). Разравниваем лопаткой в равномерный слой. Жарим картофельную лепешку на слабом огне 8-10 минут под крышкой. Параллельно с солью и перцем взбиваем яйца и заливаем картофель. Снова накрываем крышкой и готовим еще 8-10 минут. Тогда переворачиваем и жарим еще 4-5 минут.

Картофельная лепешка получается золотистой, вкусной и очень ароматной. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.