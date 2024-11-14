Беремо одне яйце та кілька яблук: простий рецепт одеської вертути (відео)

Рецепт простий, а смак та текстура випічки — фантастичні

Домашня випічка — це завжди смачно. Ми ділились рецептом апетитного маківника. Тепер розповідаємо, як приготувати апетитний завиванець або ж вертуту.

Це дуже бюджетний варіант домашньої випічки і дуже смачний. Одеська вертута — це практично полегшений варіант штруделя. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарні витівки".

Інгредієнти:

1 яйце

120 мл рослинної олії

120 мл окропу

1 ст. л. цукру

1/2 ч. л. солі

350 г борошна

Для начинки:

4 яблука

4 ст. л. цукру

4 ст. л. крохмалю (кукурудзяний або картопляний)

Спосіб приготування:

Змішуємо яйце з олією, поступово додаємо окріп, постійно збиваючи вінчиком. В отриману масу додаємо цукор, сіль і борошно. Замішуємо гладке еластичне тісто. Відставляємо його на час, поки будемо займатися начинкою. Яблука очищаємо, видаляємо серцевину і нарізаємо невеликими кубиками. Збризкуємо лимонним соком, щоб яблука не потемніли. Змішуємо яблука з цукром і крохмалем. Тісто ділимо на 4 частини. Кожну із частин розкочуємо в тонкий пласт. Викладаємо на тісто начинку і загортаємо рулетом. Так робимо з усіма частинами тіста. Викладаємо вертути на деко, змащене олією. Змащуємо вертути збитим яйцем і посипаємо цукром. Випікаємо в розігрітій до 180°C духовці протягом 45-50 хвилин. Випікаємо до золотистого кольору.

Це апетитна і ароматна випічка до чаю. Вона дуже бюджетна і дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати ніжні та золотисті панкейки.