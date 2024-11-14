Беремо одне яйце та кілька яблук: простий рецепт одеської вертути (відео)
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Рецепт простий, а смак та текстура випічки — фантастичні
Домашня випічка — це завжди смачно. Ми ділились рецептом апетитного маківника. Тепер розповідаємо, як приготувати апетитний завиванець або ж вертуту.
Це дуже бюджетний варіант домашньої випічки і дуже смачний. Одеська вертута — це практично полегшений варіант штруделя. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарні витівки".
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 120 мл рослинної олії
- 120 мл окропу
- 1 ст. л. цукру
- 1/2 ч. л. солі
- 350 г борошна
- Для начинки:
- 4 яблука
- 4 ст. л. цукру
- 4 ст. л. крохмалю (кукурудзяний або картопляний)
Спосіб приготування:
- Змішуємо яйце з олією, поступово додаємо окріп, постійно збиваючи вінчиком. В отриману масу додаємо цукор, сіль і борошно.
- Замішуємо гладке еластичне тісто. Відставляємо його на час, поки будемо займатися начинкою.
- Яблука очищаємо, видаляємо серцевину і нарізаємо невеликими кубиками. Збризкуємо лимонним соком, щоб яблука не потемніли. Змішуємо яблука з цукром і крохмалем.
- Тісто ділимо на 4 частини. Кожну із частин розкочуємо в тонкий пласт.
- Викладаємо на тісто начинку і загортаємо рулетом. Так робимо з усіма частинами тіста.
- Викладаємо вертути на деко, змащене олією. Змащуємо вертути збитим яйцем і посипаємо цукром.
- Випікаємо в розігрітій до 180°C духовці протягом 45-50 хвилин. Випікаємо до золотистого кольору.
Це апетитна і ароматна випічка до чаю. Вона дуже бюджетна і дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати ніжні та золотисті панкейки.