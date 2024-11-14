Рус

Беремо одне яйце та кілька яблук: простий рецепт одеської вертути (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ароматна домашня випічка
Ароматна домашня випічка. Фото Кулінарні витівки

Рецепт простий, а смак та текстура випічки — фантастичні

Домашня випічка — це завжди смачно. Ми ділились рецептом апетитного маківника. Тепер розповідаємо, як приготувати апетитний завиванець або ж вертуту.

Це дуже бюджетний варіант домашньої випічки і дуже смачний. Одеська вертута — це практично полегшений варіант штруделя. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарні витівки".

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 120 мл рослинної олії
  • 120 мл окропу
  • 1 ст. л. цукру
  • 1/2 ч. л. солі
  • 350 г борошна
  • Для начинки:
  • 4 яблука
  • 4 ст. л. цукру
  • 4 ст. л. крохмалю (кукурудзяний або картопляний)

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо яйце з олією, поступово додаємо окріп, постійно збиваючи вінчиком. В отриману масу додаємо цукор, сіль і борошно.
  2. Замішуємо гладке еластичне тісто. Відставляємо його на час, поки будемо займатися начинкою.
  3. Яблука очищаємо, видаляємо серцевину і нарізаємо невеликими кубиками. Збризкуємо лимонним соком, щоб яблука не потемніли. Змішуємо яблука з цукром і крохмалем.
  4. Тісто ділимо на 4 частини. Кожну із частин розкочуємо в тонкий пласт.
  5. Викладаємо на тісто начинку і загортаємо рулетом. Так робимо з усіма частинами тіста.
  6. Викладаємо вертути на деко, змащене олією. Змащуємо вертути збитим яйцем і посипаємо цукром.
  7. Випікаємо в розігрітій до 180°C духовці протягом 45-50 хвилин. Випікаємо до золотистого кольору.

Це апетитна і ароматна випічка до чаю. Вона дуже бюджетна і дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати ніжні та золотисті панкейки.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Випічка #Начинка