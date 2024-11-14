Берем одно яйцо и несколько яблок: простой рецепт одесской вертуты (видео)
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Рецепт простой, а вкус и текстура выпечки – фантастические
Домашняя выпечка – это всегда вкусно. Мы делились рецептом аппетитного маковника. Теперь рассказываем, как приготовить аппетитный завиванец, или же вертуту.
Это очень бюджетный вариант домашней выпечки и вкуснейший. Одесская вертута – это практически облегченный вариант штруделя. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 120 мл растительного масла
- 120 мл кипятка
- 1 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 350 г муки
- Для начинки:
- 4 яблока
- 4 ст. л. сахара
- 4 ст. л. крахмала (кукурузный или картофельный)
Способ приготовления:
- Смешиваем яйцо с растительным маслом, постепенно добавляем кипяток, постоянно взбивая венчиком. В полученную массу добавляем сахар, соль и муку.
- Замешиваем гладкое эластичное тесто. Отставляем его на время, пока будем заниматься внутренностью.
- Яблоки очищаем, удаляем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками. Сбрызгиваем лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели. Смешиваем яблоки с сахаром и крахмалом.
- Тесто делим на 4 части. Каждую из частей раскатываем в тонкий пласт.
- Выкладываем на тесто начинку и заворачиваем рулетом. Так поступаем со всеми частями теста.
- Выкладываем вертуты на противень, смазанный маслом. Смазываем вертуты взбитым яйцом и посыпаем сахаром.
- Выпекаем в разогретой до 180°C духовке в течение 45-50 минут. Выпекаем до золотистого цвета.
Это аппетитная и ароматная выпечка к чаю. Она очень бюджетная и вкусная. Также мы говорили, как приготовить нежные и золотистые панкейки.