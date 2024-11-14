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Берем одно яйцо и несколько яблок: простой рецепт одесской вертуты (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Ароматная домашняя выпечка
Ароматная домашняя выпечка. Фото Кулинарные проделки

Рецепт простой, а вкус и текстура выпечки – фантастические

Домашняя выпечка – это всегда вкусно. Мы делились рецептом аппетитного маковника. Теперь рассказываем, как приготовить аппетитный завиванец, или же вертуту.

Это очень бюджетный вариант домашней выпечки и вкуснейший. Одесская вертута – это практически облегченный вариант штруделя. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 120 мл растительного масла
  • 120 мл кипятка
  • 1 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 350 г муки
  • Для начинки:
  • 4 яблока
  • 4 ст. л. сахара
  • 4 ст. л. крахмала (кукурузный или картофельный)

Способ приготовления:

  1. Смешиваем яйцо с растительным маслом, постепенно добавляем кипяток, постоянно взбивая венчиком. В полученную массу добавляем сахар, соль и муку.
  2. Замешиваем гладкое эластичное тесто. Отставляем его на время, пока будем заниматься внутренностью.
  3. Яблоки очищаем, удаляем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками. Сбрызгиваем лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели. Смешиваем яблоки с сахаром и крахмалом.
  4. Тесто делим на 4 части. Каждую из частей раскатываем в тонкий пласт.
  5. Выкладываем на тесто начинку и заворачиваем рулетом. Так поступаем со всеми частями теста.
  6. Выкладываем вертуты на противень, смазанный маслом. Смазываем вертуты взбитым яйцом и посыпаем сахаром.
  7. Выпекаем в разогретой до 180°C духовке в течение 45-50 минут. Выпекаем до золотистого цвета.

Это аппетитная и ароматная выпечка к чаю. Она очень бюджетная и вкусная. Также мы говорили, как приготовить нежные и золотистые панкейки.

Теги:
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