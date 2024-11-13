Для цього розкішного пирога навіть борошно не потрібне: ароматна випічка до чаю (відео)

Рецепт смачної домашньої випічки

Домашня випічка — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як спекти смачний рибний пиріг. Тепер ділимось рецептом солодкої домашньої випічки.

Цей ароматний маківник готується зовсім без борошна. Він виходить дуже м’якеньким, ніжним та апетитним. Ідеальний варіант до кави чи чаю. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком tanya.perchik.

Інгредієнти:

мелений мак — 160 г

яйце — 3 шт.

молоко — 300 мл

цукрова пудра — 90 г

манна крупа — 70 г

вершкове масло — 80 г

розпушувач — 8 г

яблуко — 1 шт.

Для прикраси:

горіхи — 50 г

шоколад — 120 г

вода — 25 мл

Спосіб приготування:

Мак заливаємо гарячим молоком в каструльці. Помішуючи, проварюємо 2 хвилини, після цього накриваємо кришкою та залишаємо в такому вигляді на 1 годину. Коли мак остигне, приступаємо до приготування. Мʼяке вершкове масло збиваємо з цукровою пудрою та яєчними жовтками. В масло додаємо вистиглу макову масу частинами. Кожен раз, додаючи мак, ретельно перемішуємо. Манну крупу зʼєднуємо з розпушувачем. Цю суміш додаємо у макове тісто. Також додаємо натерте яблуко. Окремо збиваємо яєчні білки з дрібкою солі. Збиваємо до стійких піків. Частинами додаємо в макове тісто та акуратно перемішуємо. Перекладаємо тісто у змащену або застелену форму. Випікаємо в розігрітій до 180 °С духовці. Час приготування становить приблизно 50 хвилин. Шоколад розтоплюємо в мікрохвильовці та з’єднуємо з водою. Поливаємо готовий пиріг та прикрашаємо волоськими горіхами.

Це дуже ситно та смачно, такий пиріг не лише пасує до чаю, а й може стати сніданком. Також ми ділились рецептом смачного сирного печива.