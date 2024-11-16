Це фіолетове сало нереально смачне: страва дивує всіх, хто її куштує (відео)
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Ви точно ще не куштували фіолетового сала
Сало — це дуже смачний продукт. Ми розповідали, як зробити з нього смачнючий рулет. Тепер ділимось рецептом особливого вдалого маринаду для сала. Завдяки буряковому квасу продукт стає дуже ніжним та ароматним.
Це давній спосіб нетривалого зберігання заготовленої свіжини. Можна взяти будь-яке сало, наприклад підчеревину, як у рецепті. Як приготувати таке сало, розповіла кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.
Інгредієнти:
- Підчеревина — 1 кг
- Вода — щоб покривала сало
- Сіль — 1 ст.л
- Перець горошком — штук 10
- Перець духмяний — штук 5
- Пару лаврових листів
Спосіб приготування:
- Заливаємо сало водою та ставимо на вогонь. Додаємо сіль, лаврове листя та обидва види перцю.
- Сало після запікання варимо протягом години. Коли воно охолоне, зливаємо розсіл.
- Шматочки сала складаємо у банки. Все заливаємо буряковим квасом та ставимо його в холодильник на тиждень. Можна навіть на два.
Сало виходить не тільки смачне, а й дуже яскраве, воно точно прикрасить будь-який стіл. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.