Це фіолетове сало нереально смачне: страва дивує всіх, хто її куштує (відео)

Ви точно ще не куштували фіолетового сала

Сало — це дуже смачний продукт. Ми розповідали, як зробити з нього смачнючий рулет. Тепер ділимось рецептом особливого вдалого маринаду для сала. Завдяки буряковому квасу продукт стає дуже ніжним та ароматним.

Це давній спосіб нетривалого зберігання заготовленої свіжини. Можна взяти будь-яке сало, наприклад підчеревину, як у рецепті. Як приготувати таке сало, розповіла кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.

Інгредієнти:

Підчеревина — 1 кг

Вода — щоб покривала сало

Сіль — 1 ст.л

Перець горошком — штук 10

Перець духмяний — штук 5

Пару лаврових листів

Спосіб приготування:

Заливаємо сало водою та ставимо на вогонь. Додаємо сіль, лаврове листя та обидва види перцю. Сало після запікання варимо протягом години. Коли воно охолоне, зливаємо розсіл. Шматочки сала складаємо у банки. Все заливаємо буряковим квасом та ставимо його в холодильник на тиждень. Можна навіть на два.

Сало виходить не тільки смачне, а й дуже яскраве, воно точно прикрасить будь-який стіл. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.