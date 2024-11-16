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Це фіолетове сало нереально смачне: страва дивує всіх, хто її куштує (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт сала
Чудовий рецепт сала. Фото Скриншот з відео

Ви точно ще не куштували фіолетового сала

Сало — це дуже смачний продукт. Ми розповідали, як зробити з нього смачнючий рулет. Тепер ділимось рецептом особливого вдалого маринаду для сала. Завдяки буряковому квасу продукт стає дуже ніжним та ароматним.

Це давній спосіб нетривалого зберігання заготовленої свіжини. Можна взяти будь-яке сало, наприклад підчеревину, як у рецепті. Як приготувати таке сало, розповіла кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.

Інгредієнти:

  • Підчеревина — 1 кг
  • Вода — щоб покривала сало
  • Сіль — 1 ст.л
  • Перець горошком — штук 10
  • Перець духмяний — штук 5
  • Пару лаврових листів

Спосіб приготування:

  1. Заливаємо сало водою та ставимо на вогонь. Додаємо сіль, лаврове листя та обидва види перцю.
  2. Сало після запікання варимо протягом години. Коли воно охолоне, зливаємо розсіл.
  3. Шматочки сала складаємо у банки. Все заливаємо буряковим квасом та ставимо його в холодильник на тиждень. Можна навіть на два.

Сало виходить не тільки смачне, а й дуже яскраве, воно точно прикрасить будь-який стіл. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Сало #Маринад