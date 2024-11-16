Это фиолетовое сало нереально вкусное: блюдо удивляет всех, кто его пробует (видео)
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Вы точно еще не пробовали фиолетового сала
Сало – это очень вкусный продукт. Мы рассказывали, как сделать из него вкусный рулет. Теперь делимся рецептом особого удачного маринада для сала. Благодаря свекловичному квасу продукт становится очень нежным и ароматным.
Это старый метод непродолжительного хранения заготовленной свежины. Можно взять любое сало, например подбрюшину, как в рецепте. Как приготовить такое сало, рассказала кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.
Ингредиенты:
- Подбрюшина — 1 кг
- Вода – чтобы покрывала сало
- Соль – 1 ст.л
- Перец горошком — штук 10
- Перец душистый — штук 5
- Пару лавровых листьев
Способ приготовления:
- Заливаем сало водой и ставим на огонь. Добавляем соль, лавровые листья и оба вида перца.
- Сало после запекания варим в течение часа. Когда оно остынет, сливаем рассол.
- Кусочки сала складываем в банки. Все заливаем свекольным квасом и ставим его в холодильник на неделю. Можно даже два.
Сало выходит не только вкусное, но и очень яркое, оно точно украсит любой стол. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.