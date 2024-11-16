Это фиолетовое сало нереально вкусное: блюдо удивляет всех, кто его пробует (видео)

Вы точно еще не пробовали фиолетового сала

Сало – это очень вкусный продукт. Мы рассказывали, как сделать из него вкусный рулет. Теперь делимся рецептом особого удачного маринада для сала. Благодаря свекловичному квасу продукт становится очень нежным и ароматным.

Это старый метод непродолжительного хранения заготовленной свежины. Можно взять любое сало, например подбрюшину, как в рецепте. Как приготовить такое сало, рассказала кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.

Ингредиенты:

Подбрюшина — 1 кг

Вода – чтобы покрывала сало

Соль – 1 ст.л

Перец горошком — штук 10

Перец душистый — штук 5

Пару лавровых листьев

Способ приготовления:

Заливаем сало водой и ставим на огонь. Добавляем соль, лавровые листья и оба вида перца. Сало после запекания варим в течение часа. Когда оно остынет, сливаем рассол. Кусочки сала складываем в банки. Все заливаем свекольным квасом и ставим его в холодильник на неделю. Можно даже два.

Сало выходит не только вкусное, но и очень яркое, оно точно украсит любой стол. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.