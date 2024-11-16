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Это фиолетовое сало нереально вкусное: блюдо удивляет всех, кто его пробует (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт сала
Прекрасный рецепт сала. Фото Скриншот из видео

Вы точно еще не пробовали фиолетового сала

Сало – это очень вкусный продукт. Мы рассказывали, как сделать из него вкусный рулет. Теперь делимся рецептом особого удачного маринада для сала. Благодаря свекловичному квасу продукт становится очень нежным и ароматным.

Это старый метод непродолжительного хранения заготовленной свежины. Можно взять любое сало, например подбрюшину, как в рецепте. Как приготовить такое сало, рассказала кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.

Ингредиенты:

  • Подбрюшина — 1 кг
  • Вода – чтобы покрывала сало
  • Соль – 1 ст.л
  • Перец горошком — штук 10
  • Перец душистый — штук 5
  • Пару лавровых листьев

Способ приготовления:

  1. Заливаем сало водой и ставим на огонь. Добавляем соль, лавровые листья и оба вида перца.
  2. Сало после запекания варим в течение часа. Когда оно остынет, сливаем рассол.
  3. Кусочки сала складываем в банки. Все заливаем свекольным квасом и ставим его в холодильник на неделю. Можно даже два.

Сало выходит не только вкусное, но и очень яркое, оно точно украсит любой стол. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Сало #Маринад