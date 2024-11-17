Чудове доповнення до супу: як приготувати намазку з буряка та фети (відео)

Приготуєте на раз-два

З буряка можна не лише зварити смачний борщ чи приготувати "Шубу", але й зробити смачну намазку. Вона не лише готується швидко та просто, але й виходить корисною та смачною.

Подібні страви також є справжнім порятунком для господинь, коли несподівано приходять гості, оскільки вони готуються дуже швидко і з продуктів, які зазвичай є під рукою в холодильнику. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "lenna_mazur".

Як приготувати намазку з буряка та фети

Інгредієнти

буряк – 300 г;

фета – 100 г;

часник – 1 зубок;

зелень – за бажанням;

горіхи – за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Буряк запекти у духовці або зварити у мультиварці чи каструлі.

2.Готовий буряк почистити та нарізати на довільні шматки.

3.Фету подрібнити.

4.Викласти буряк, фету та часник у ємність блендера та подрібнити до однорідності.

5.За бажанням готову намазку можна присипати зеленню та подрібненими горіхами.