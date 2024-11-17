Чудове доповнення до супу: як приготувати намазку з буряка та фети (відео)
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Приготуєте на раз-два
З буряка можна не лише зварити смачний борщ чи приготувати "Шубу", але й зробити смачну намазку. Вона не лише готується швидко та просто, але й виходить корисною та смачною.
Подібні страви також є справжнім порятунком для господинь, коли несподівано приходять гості, оскільки вони готуються дуже швидко і з продуктів, які зазвичай є під рукою в холодильнику. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "lenna_mazur".
Як приготувати намазку з буряка та фети
Інгредієнти
- буряк – 300 г;
- фета – 100 г;
- часник – 1 зубок;
- зелень – за бажанням;
- горіхи – за бажанням;
Спосіб приготування:
1.Буряк запекти у духовці або зварити у мультиварці чи каструлі.
2.Готовий буряк почистити та нарізати на довільні шматки.
3.Фету подрібнити.
4.Викласти буряк, фету та часник у ємність блендера та подрібнити до однорідності.
5.За бажанням готову намазку можна присипати зеленню та подрібненими горіхами.