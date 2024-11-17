Прекрасное дополнение к супу: как приготовить намазку из свеклы и феты (видео)

Приготовите на раз-два

Из свеклы можно не только сварить вкусный борщ или приготовить "шубу", но и сделать вкусную намазку. Она не только готовится быстро и просто, но и получается полезной и вкусной.

Подобные блюда также являются настоящим спасением для хозяек, когда неожиданно приходят гости, поскольку они готовятся очень быстро и из продуктов, обычно под рукой в холодильнике. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lenna_mazur".

Как приготовить намазку из свеклы и феты

Ингредиенты

свекла – 300 г;

фета – 100 г;

чеснок – 1 зубок;

зелень – по желанию;

орехи – по желанию;

Способ приготовления:

1.Свеклу запечь в духовке или сварить в мультиварке или кастрюле.

2.Готовую свеклу почистить и нарезать на происзвольные куски.

3.Фету измельчить.

4.Выложить свеклу, фету и чеснок в емкость блендера и измельчить до однородности.

5.По желанию готовую намазку можно присыпать зеленью и измельченными орехами.