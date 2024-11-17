Прекрасное дополнение к супу: как приготовить намазку из свеклы и феты (видео)
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Приготовите на раз-два
Из свеклы можно не только сварить вкусный борщ или приготовить "шубу", но и сделать вкусную намазку. Она не только готовится быстро и просто, но и получается полезной и вкусной.
Подобные блюда также являются настоящим спасением для хозяек, когда неожиданно приходят гости, поскольку они готовятся очень быстро и из продуктов, обычно под рукой в холодильнике. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lenna_mazur".
Как приготовить намазку из свеклы и феты
Ингредиенты
- свекла – 300 г;
- фета – 100 г;
- чеснок – 1 зубок;
- зелень – по желанию;
- орехи – по желанию;
Способ приготовления:
1.Свеклу запечь в духовке или сварить в мультиварке или кастрюле.
2.Готовую свеклу почистить и нарезать на происзвольные куски.
3.Фету измельчить.
4.Выложить свеклу, фету и чеснок в емкость блендера и измельчить до однородности.
5.По желанию готовую намазку можно присыпать зеленью и измельченными орехами.