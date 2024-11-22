Цей десерт з минулого казково смачний: як готувати фантастичне печиво "Мушлі" (відео)

Це печиво дуже легко приготувати

Домашні солодощі можуть бути значно смачніші, ніж магазинні. Ми розповідали, як приготувати нутеллу вдома. Тепер ділимось рецептом дуже ніжного печива з начинкою.

Як приготувати печиво "Мушлі", розповіла на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. За її словами, рецепт цього печива родом з минулого. Готується воно доволі просто та з доступних інгредієнтів, а смак здивує кожного — він просто казковий.

Інгредієнти:

Борошно — 380 г

Масло вершкове — 200 г

Жовтки — 3 шт.

Сметана — 100 г

Сіль — дрібка

Для безе:

Білки — 3 шт.

Цукор — 200 г

Лимонна кислота — дрібка

Ванілін

Крохмаль кукурудзяний — 2 ч.л.

Спосіб приготування:

Змішуємо м'яке вершкове масло, жовтки, сметану і сіль. Поступово додаємо просіяне борошно, замішуючи гладке еластичне тісто. Готове тісто загортаємо у плівку і відправляємо в холодильник на 30-60 хвилин. Охолоджені білки збиваємо міксером до стійких піків. Поступово додаємо цукор, лимонну кислоту і ванілін, продовжуючи збивати. Вводимо крохмаль і збиваємо ще кілька секунд до однорідності. Дістаємо тісто з холодильника і розділяємо на невеликі шматочки. Кожен шматочок розкачуємо в тонкий пласт. Вирізаємо заготовки квадратної форми На середину кожної заготовки викладаємо невелику кількість безе. З'єднуємо краї, формуючи такий собі "вареник". Тоді складаємо його навпіл. Розігріваємо духовку до 200°C. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментом. Випікаємо 10-12 хвилин до золотистого кольору.

Цей десерт дуже смачний, відмінний варіант до кави чи чаю. А якщо шукаєте вдалий солоний рецепт, зверніть увагу на сирний суп.