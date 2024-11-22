Цей десерт з минулого казково смачний: як готувати фантастичне печиво "Мушлі" (відео)
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Це печиво дуже легко приготувати
Домашні солодощі можуть бути значно смачніші, ніж магазинні. Ми розповідали, як приготувати нутеллу вдома. Тепер ділимось рецептом дуже ніжного печива з начинкою.
Як приготувати печиво "Мушлі", розповіла на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. За її словами, рецепт цього печива родом з минулого. Готується воно доволі просто та з доступних інгредієнтів, а смак здивує кожного — він просто казковий.
Інгредієнти:
- Борошно — 380 г
- Масло вершкове — 200 г
- Жовтки — 3 шт.
- Сметана — 100 г
- Сіль — дрібка
Для безе:
- Білки — 3 шт.
- Цукор — 200 г
- Лимонна кислота — дрібка
- Ванілін
- Крохмаль кукурудзяний — 2 ч.л.
Спосіб приготування:
- Змішуємо м'яке вершкове масло, жовтки, сметану і сіль. Поступово додаємо просіяне борошно, замішуючи гладке еластичне тісто. Готове тісто загортаємо у плівку і відправляємо в холодильник на 30-60 хвилин.
- Охолоджені білки збиваємо міксером до стійких піків. Поступово додаємо цукор, лимонну кислоту і ванілін, продовжуючи збивати. Вводимо крохмаль і збиваємо ще кілька секунд до однорідності.
- Дістаємо тісто з холодильника і розділяємо на невеликі шматочки. Кожен шматочок розкачуємо в тонкий пласт. Вирізаємо заготовки квадратної форми
- На середину кожної заготовки викладаємо невелику кількість безе. З'єднуємо краї, формуючи такий собі "вареник". Тоді складаємо його навпіл.
- Розігріваємо духовку до 200°C. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментом. Випікаємо 10-12 хвилин до золотистого кольору.
Цей десерт дуже смачний, відмінний варіант до кави чи чаю. А якщо шукаєте вдалий солоний рецепт, зверніть увагу на сирний суп.