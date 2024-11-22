Этот десерт из прошлого сказочно вкусен: как готовить фантастическое печенье "Мушли" (видео)
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Это печенье очень легко приготовить
Домашние сладости могут быть гораздо вкуснее, чем магазинные. Мы рассказывали, как приготовить нутеллу дома. Теперь делимся рецептом очень нежного печенья с начинкой.
Как приготовить печенье "Мушли", рассказала на своем ютуб-канале кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко. По ее словам, рецепт этого печенья родом из прошлого. Готовится оно довольно просто и доступных ингредиентов, а вкус удивит каждого — он просто сказочный.
Ингредиенты:
- Мука — 380 г
- Масло сливочное — 200 г
- Желтки – 3 шт.
- Сметана — 100 г
- Соль — щепотка
Для безе:
- Белки – 3 шт.
- Сахар — 200 г
- Лимонная кислота — щепотка
- Ванилин
- Крахмал кукурузный – 2 ч.л.
Способ приготовления:
- Смешиваем мягкое сливочное масло, желтки, сметану и соль. Постепенно добавляем просеянную муку, замешивая гладкое эластичное тесто. Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30-60 минут.
- Охлажденные белки взбиваем миксером до стойких пиков. Постепенно добавляем сахар, лимонную кислоту и ванилин, продолжая взбивать. Вводим крахмал и взбиваем еще несколько секунд до однородности.
- Достаем тесто из холодильника и разделяем на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем заготовки квадратной формы
- На середину каждой заготовки выкладываем небольшое количество безе. Соединяем края, формируя некий "вареник". Тогда складываем его пополам.
- Разогреваем духовой шкаф до 200°C. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 10-12 минут до золотистого цвета.
Этот десерт очень вкусный, отличный вариант к кофе или чаю. А если ищете удачный соленый рецепт, обратите внимание на сырный суп.