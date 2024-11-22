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Этот десерт из прошлого сказочно вкусен: как готовить фантастическое печенье "Мушли" (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусного и нежного печенья
Рецепт вкусного и нежного печенья. Фото Скриншот из видео

Это печенье очень легко приготовить

Домашние сладости могут быть гораздо вкуснее, чем магазинные. Мы рассказывали, как приготовить нутеллу дома. Теперь делимся рецептом очень нежного печенья с начинкой.

Как приготовить печенье "Мушли", рассказала на своем ютуб-канале кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко. По ее словам, рецепт этого печенья родом из прошлого. Готовится оно довольно просто и доступных ингредиентов, а вкус удивит каждого — он просто сказочный.

Ингредиенты:

  • Мука — 380 г
  • Масло сливочное — 200 г
  • Желтки – 3 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Соль — щепотка

Для безе:

  • Белки – 3 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Лимонная кислота — щепотка
  • Ванилин
  • Крахмал кукурузный – 2 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Смешиваем мягкое сливочное масло, желтки, сметану и соль. Постепенно добавляем просеянную муку, замешивая гладкое эластичное тесто. Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30-60 минут.
  2. Охлажденные белки взбиваем миксером до стойких пиков. Постепенно добавляем сахар, лимонную кислоту и ванилин, продолжая взбивать. Вводим крахмал и взбиваем еще несколько секунд до однородности.
  3. Достаем тесто из холодильника и разделяем на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем заготовки квадратной формы
  4. На середину каждой заготовки выкладываем небольшое количество безе. Соединяем края, формируя некий "вареник". Тогда складываем его пополам.
  5. Разогреваем духовой шкаф до 200°C. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 10-12 минут до золотистого цвета.

Этот десерт очень вкусный, отличный вариант к кофе или чаю. А если ищете удачный соленый рецепт, обратите внимание на сырный суп.

Теги:
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