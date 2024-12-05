Так крабовые палочки вы еще не ели: рецепт аппетитной закуски на Новый год (видео)

Такая закуска может быть очень вкусной

На праздничный стол хочется ставить и красивые, и вкусные закуски. Мы рассказывали, как красиво подать сыр в панировке из орехов и клюквы. Теперь расскажем, как приготовить интересную и оригинальную закуску из крабовых палочек.

Это не салат и даже не намазка. Вы могли не знать, но крабовые палочки можно нафаршировать. Как это сделать, рассказала кулинарная блоггерша viktoria.panasiuk в своем видео.

Ингредиенты:

10 шт крабовых палочек

4 вареных яйца

150 г твердого сыра

2-3 зубчика чеснока

2 ст.

соль и перец по вкусу

укроп

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую. Когда остынут, чистим их от скорлупы и натираем на терке. Сыр также натираем на терке. В миске соединяем яйца с сыром. Солим и перчим по вкусу, а затем заправляем майонезом. Добавляем чеснок, измельченный каким-либо образом. Тщательно перемешиваем. Укроп мелко крошим. Крабовые палочки размораживаем и осторожно раскатываем в пласт. Каждую палочку раскладываем. Намазываем ее внутри сырно-яичной массой. Заворачиваем крабовую палочку и погружаем концы в накрошенный укроп.

Закуску можно есть сразу. Это необычно, но очень сытно и аппетитно. Также мы рассказывали, как приготовить мясной рулет из курицы.