Так крабовые палочки вы еще не ели: рецепт аппетитной закуски на Новый год (видео)
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Такая закуска может быть очень вкусной
На праздничный стол хочется ставить и красивые, и вкусные закуски. Мы рассказывали, как красиво подать сыр в панировке из орехов и клюквы. Теперь расскажем, как приготовить интересную и оригинальную закуску из крабовых палочек.
Это не салат и даже не намазка. Вы могли не знать, но крабовые палочки можно нафаршировать. Как это сделать, рассказала кулинарная блоггерша viktoria.panasiuk в своем видео.
Ингредиенты:
- 10 шт крабовых палочек
- 4 вареных яйца
- 150 г твердого сыра
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 ст.
- соль и перец по вкусу
- укроп
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую. Когда остынут, чистим их от скорлупы и натираем на терке. Сыр также натираем на терке.
- В миске соединяем яйца с сыром. Солим и перчим по вкусу, а затем заправляем майонезом. Добавляем чеснок, измельченный каким-либо образом. Тщательно перемешиваем.
- Укроп мелко крошим. Крабовые палочки размораживаем и осторожно раскатываем в пласт.
- Каждую палочку раскладываем. Намазываем ее внутри сырно-яичной массой. Заворачиваем крабовую палочку и погружаем концы в накрошенный укроп.
Закуску можно есть сразу. Это необычно, но очень сытно и аппетитно. Также мы рассказывали, как приготовить мясной рулет из курицы.