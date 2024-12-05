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Так крабовые палочки вы еще не ели: рецепт аппетитной закуски на Новый год (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитная закуска из крабовых палочек
Аппетитная закуска из крабовых палочек. Фото Скриншот из видео

Такая закуска может быть очень вкусной

На праздничный стол хочется ставить и красивые, и вкусные закуски. Мы рассказывали, как красиво подать сыр в панировке из орехов и клюквы. Теперь расскажем, как приготовить интересную и оригинальную закуску из крабовых палочек.

Это не салат и даже не намазка. Вы могли не знать, но крабовые палочки можно нафаршировать. Как это сделать, рассказала кулинарная блоггерша viktoria.panasiuk в своем видео.

Ингредиенты:

  • 10 шт крабовых палочек
  • 4 вареных яйца
  • 150 г твердого сыра
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 ст.
  • соль и перец по вкусу
  • укроп

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем вкрутую. Когда остынут, чистим их от скорлупы и натираем на терке. Сыр также натираем на терке.
  2. В миске соединяем яйца с сыром. Солим и перчим по вкусу, а затем заправляем майонезом. Добавляем чеснок, измельченный каким-либо образом. Тщательно перемешиваем.
  3. Укроп мелко крошим. Крабовые палочки размораживаем и осторожно раскатываем в пласт.
  4. Каждую палочку раскладываем. Намазываем ее внутри сырно-яичной массой. Заворачиваем крабовую палочку и погружаем концы в накрошенный укроп.

Закуску можно есть сразу. Это необычно, но очень сытно и аппетитно. Также мы рассказывали, как приготовить мясной рулет из курицы.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Крабовые палочки #Праздничный стол