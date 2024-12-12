Багетні стаканчики: як приготувати вишукану альтернативу бутербродам на святковий стіл (відео)
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Приготуйте цю страву на Новий рік 2025
Бутерброди — невід’ємна частина святкового столу, але якщо вам хочеться чогось нового та оригінального, ця страва стане чудовою альтернативою. Багетні стаканчики з ніжною начинкою з авокадо, червоної риби та крем-сиру — це не лише смачно, а й дуже естетично. Хрусткий запечений багет, доповнений вершковою текстурою начинки, стане справжньою прикрасою вашого застілля. Така закуска підкорить гостей і подарує святковий настрій!
Рецептом поділилась авторка YouTube-каналу Food Good — смачні рецепти українською.
Інгредієнти:
- Багет 1 шт;
- Оливкова олія 1 мл;
- Часник 2-3 зубчики;
- Авокадо 1 шт;
- Огірок 1 шт;
- Червона риба 200-300 г;
- Вершковий сир 100 г;
- Листя салату для прикраси;
- Червона ікра для прикраси.
Спосіб приготування:
- Багет нарізаємо на шматочки товщиною приблизно 4 сантиметри.
- За допомогою чарки робимо поглиблення у багеті, щоб вийшов ніби хлібний стаканчик.
- Викладаємо багет на деко з пергаментом.
- Змішуємо оливкову олію з декількома зубчиками часнику і змащуємо багет зсередини та зверху.
- Відправляємо багет в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.
- Огірок, авокадо та червону рибу нарізаємо дрібними кубиками. Змішуємо з крем-сиром.
- Запечений багет начиняємо сумішшю з рибкою та прикрашаємо листям салату та червоною ікрою.
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