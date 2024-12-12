Багетні стаканчики: як приготувати вишукану альтернативу бутербродам на святковий стіл (відео)

Приготуйте цю страву на Новий рік 2025

Бутерброди — невід’ємна частина святкового столу, але якщо вам хочеться чогось нового та оригінального, ця страва стане чудовою альтернативою. Багетні стаканчики з ніжною начинкою з авокадо, червоної риби та крем-сиру — це не лише смачно, а й дуже естетично. Хрусткий запечений багет, доповнений вершковою текстурою начинки, стане справжньою прикрасою вашого застілля. Така закуска підкорить гостей і подарує святковий настрій!

Рецептом поділилась авторка YouTube-каналу Food Good — смачні рецепти українською.

Інгредієнти:

Багет 1 шт;

Оливкова олія 1 мл;

Часник 2-3 зубчики;

Авокадо 1 шт;

Огірок 1 шт;

Червона риба 200-300 г;

Вершковий сир 100 г;

Листя салату для прикраси;

Червона ікра для прикраси.

Спосіб приготування:

Багет нарізаємо на шматочки товщиною приблизно 4 сантиметри. За допомогою чарки робимо поглиблення у багеті, щоб вийшов ніби хлібний стаканчик. Викладаємо багет на деко з пергаментом. Змішуємо оливкову олію з декількома зубчиками часнику і змащуємо багет зсередини та зверху. Відправляємо багет в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин. Огірок, авокадо та червону рибу нарізаємо дрібними кубиками. Змішуємо з крем-сиром. Запечений багет начиняємо сумішшю з рибкою та прикрашаємо листям салату та червоною ікрою.

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