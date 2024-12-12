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Багетні стаканчики: як приготувати вишукану альтернативу бутербродам на святковий стіл (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Вишукана закуска з рибкою та авокадо
Вишукана закуска з рибкою та авокадо. Фото Скріншот Youtube.com/Food Good

Приготуйте цю страву на Новий рік 2025

Бутерброди — невід’ємна частина святкового столу, але якщо вам хочеться чогось нового та оригінального, ця страва стане чудовою альтернативою. Багетні стаканчики з ніжною начинкою з авокадо, червоної риби та крем-сиру — це не лише смачно, а й дуже естетично. Хрусткий запечений багет, доповнений вершковою текстурою начинки, стане справжньою прикрасою вашого застілля. Така закуска підкорить гостей і подарує святковий настрій!

Рецептом поділилась авторка YouTube-каналу Food Good — смачні рецепти українською.

Інгредієнти:

  • Багет 1 шт;
  • Оливкова олія 1 мл;
  • Часник 2-3 зубчики;
  • Авокадо 1 шт;
  • Огірок 1 шт;
  • Червона риба 200-300 г;
  • Вершковий сир 100 г;
  • Листя салату для прикраси;
  • Червона ікра для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. Багет нарізаємо на шматочки товщиною приблизно 4 сантиметри.
  2. За допомогою чарки робимо поглиблення у багеті, щоб вийшов ніби хлібний стаканчик.
  3. Викладаємо багет на деко з пергаментом.
  4. Змішуємо оливкову олію з декількома зубчиками часнику і змащуємо багет зсередини та зверху.
  5. Відправляємо багет в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.
  6. Огірок, авокадо та червону рибу нарізаємо дрібними кубиками. Змішуємо з крем-сиром.
  7. Запечений багет начиняємо сумішшю з рибкою та прикрашаємо листям салату та червоною ікрою.

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Теги:
#Рецепти #Закуска #Готуємо вдома #Новий рік 2025