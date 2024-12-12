Багетные стаканчики: как приготовить изысканную альтернативу бутербродам на праздничный стол (видео)
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Приготовьте это блюдо на Новый год 2025
Бутерброды – неотъемлемая часть праздничного стола, но если вам хочется чего-то нового и оригинального, это блюдо станет прекрасной альтернативой. Багетные стаканчики с нежной начинкой из авокадо, красной рыбы и крем-сыра – это не только вкусно, но и очень эстетично. Хрустящий запеченный багет, дополненный сливочной текстурой начинки, станет настоящим украшением вашего застолья. Такая закуска покорит гостей и подарит праздничное настроение!
Рецептом поделилась автор YouTube-канала Food Good — смачні рецепти українською.
Ингредиенты:
- Багет 1 шт;
- Оливковое масло 1 мл;
- Чеснок 2-3 зубчика;
- Авокадо 1 шт;
- Огурец 1шт;
- Красная рыба 200–300 г;
- Сливочный творог 100 г;
- Листья салата для украшения;
- Красная икра для украшения.
Способ приготовления:
- Багет нарезаем на кусочки толщиной примерно 4 сантиметра.
- С помощью рюмки делаем углубление в багете, чтобы получился хлебный стаканчик.
- Выкладываем багет на противень с пергаментом.
- Смешиваем оливковое масло с несколькими зубчиками чеснока и смазываем багет изнутри и сверху.
- Отправляем багет в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
- Огурец, авокадо и красную рыбу нарезаем маленькими кубиками. Смешиваем с крем-сыром.
- Запеченный багет начиняем смесью с рыбкой и украшаем листьями салата и красной икрой.
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