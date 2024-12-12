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Багетные стаканчики: как приготовить изысканную альтернативу бутербродам на праздничный стол (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Изысканная закуска с рыбкой и авокадо
Изысканная закуска с рыбкой и авокадо. Фото Скриншот Youtube.com/Food Good

Приготовьте это блюдо на Новый год 2025

Бутерброды – неотъемлемая часть праздничного стола, но если вам хочется чего-то нового и оригинального, это блюдо станет прекрасной альтернативой. Багетные стаканчики с нежной начинкой из авокадо, красной рыбы и крем-сыра – это не только вкусно, но и очень эстетично. Хрустящий запеченный багет, дополненный сливочной текстурой начинки, станет настоящим украшением вашего застолья. Такая закуска покорит гостей и подарит праздничное настроение!

Рецептом поделилась автор YouTube-канала Food Good — смачні рецепти українською.

Ингредиенты:

  • Багет 1 шт;
  • Оливковое масло 1 мл;
  • Чеснок 2-3 зубчика;
  • Авокадо 1 шт;
  • Огурец 1шт;
  • Красная рыба 200–300 г;
  • Сливочный творог 100 г;
  • Листья салата для украшения;
  • Красная икра для украшения.

Способ приготовления:

  1. Багет нарезаем на кусочки толщиной примерно 4 сантиметра.
  2. С помощью рюмки делаем углубление в багете, чтобы получился хлебный стаканчик.
  3. Выкладываем багет на противень с пергаментом.
  4. Смешиваем оливковое масло с несколькими зубчиками чеснока и смазываем багет изнутри и сверху.
  5. Отправляем багет в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
  6. Огурец, авокадо и красную рыбу нарезаем маленькими кубиками. Смешиваем с крем-сыром.
  7. Запеченный багет начиняем смесью с рыбкой и украшаем листьями салата и красной икрой.

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Теги:
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