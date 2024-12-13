Чудово доповнить новорічний стіл: приготуйте смарагдовий рулет з лососем (відео)
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Можна подати до святкового столу
До новорічного столу можна приготувати звичні салати, на кшталт "Шуби" або "Олів'є". Або ж також подати оригінальну закуску, яка неодмінно стане окрасою будь-якого столу.
Йдеться про смарагдовий рулет з лососем. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати смарагдовий рулет з лососем
Інгредієнти:
- 150 г свіжого шпинату;
- 3 яйця;
- дрібка солі;
- 50 г борошна;
- 175 г крем-сиру;
- ~ 200 г слабосоленого лосося;
Спосіб приготування:
1.Шпинат залити окропом та через хвилину злити всю воду, залишити охолонути.
2.Додати яєчні жовтки та перебити блендером до однорідності.
3.Додати просіяне борошно та перемішати.
4.Білки з сіллю збити міксером до піків і в 3 етапи ввести у тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх).
5.Вилити тісто на лист з пергаментом у формі прямокутника (28см*20 см) та випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хв.
6.Після охолодження покрити шаром крем-сиру та шаром лосося.
7.Щільно загорнути в рулет, обернути харчовою плівкою та прибрати у холодильник на декілька годин або на ніч.