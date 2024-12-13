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Чудово доповнить новорічний стіл: приготуйте смарагдовий рулет з лососем (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Оригінальний рулет зі шпинату та лосося
Оригінальний рулет зі шпинату та лосося. Фото youtube.com

Можна подати до святкового столу

До новорічного столу можна приготувати звичні салати, на кшталт "Шуби" або "Олів'є". Або ж також подати оригінальну закуску, яка неодмінно стане окрасою будь-якого столу.

Йдеться про смарагдовий рулет з лососем. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати смарагдовий рулет з лососем

Інгредієнти:

  • 150 г свіжого шпинату;
  • 3 яйця;
  • дрібка солі;
  • 50 г борошна;
  • 175 г крем-сиру;
  • ~ 200 г слабосоленого лосося;

Спосіб приготування:

1.Шпинат залити окропом та через хвилину злити всю воду, залишити охолонути.

2.Додати яєчні жовтки та перебити блендером до однорідності.

3.Додати просіяне борошно та перемішати.

4.Білки з сіллю збити міксером до піків і в 3 етапи ввести у тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх).

5.Вилити тісто на лист з пергаментом у формі прямокутника (28см*20 см) та випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хв.

6.Після охолодження покрити шаром крем-сиру та шаром лосося.

7.Щільно загорнути в рулет, обернути харчовою плівкою та прибрати у холодильник на декілька годин або на ніч.

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#Рулет #Лосось #Готуємо вдома