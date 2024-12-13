Чудово доповнить новорічний стіл: приготуйте смарагдовий рулет з лососем (відео)

Можна подати до святкового столу

До новорічного столу можна приготувати звичні салати, на кшталт "Шуби" або "Олів'є". Або ж також подати оригінальну закуску, яка неодмінно стане окрасою будь-якого столу.

Йдеться про смарагдовий рулет з лососем. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати смарагдовий рулет з лососем

Інгредієнти:

150 г свіжого шпинату;

3 яйця;

дрібка солі;

50 г борошна;

175 г крем-сиру;

~ 200 г слабосоленого лосося;

Спосіб приготування:

1.Шпинат залити окропом та через хвилину злити всю воду, залишити охолонути.

2.Додати яєчні жовтки та перебити блендером до однорідності.

3.Додати просіяне борошно та перемішати.

4.Білки з сіллю збити міксером до піків і в 3 етапи ввести у тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх).

5.Вилити тісто на лист з пергаментом у формі прямокутника (28см*20 см) та випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хв.

6.Після охолодження покрити шаром крем-сиру та шаром лосося.

7.Щільно загорнути в рулет, обернути харчовою плівкою та прибрати у холодильник на декілька годин або на ніч.