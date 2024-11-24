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Ця "шуба" на святковий стіл красивіша за будь-який торт: як приготувати особливо вишукано (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Закусочний тортик з оселедця
Закусочний тортик з оселедця. Фото foodgoodUA

Рецепт дуже смачної святкової страви

Оселедець під шубою — це, для багатьох, улюблена закуска. Ми розповідали, як приготувати спрощену її версію у вигляді апетитних бутербродів. Тепер ділимось рецептом зі справді розкішною подачею — у вигляді мусового торта.

Такий тортик із оселедця під буряковим мусом приготувати простіше, ніж здається, а на смак він просто неймовірний. Знадобляться дві розʼємні форми різного діаметру. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.

Інгредієнти:

  • Буряк — 500 г
  • Оселедець — 1 шт
  • Дві крупних картоплини
  • Дві морквини
  • Цибулина
  • Яйця — 4 шт
  • Майонез для заправки
  • Олія для змащування форм
  • Сіль, перець
  • Оцет
  • Цукор
  • Желатин — 9 г

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі запікаємо до м’якості. Яйця відварюємо накруто, все охолоджуємо. Оселедець зачищаємо і нарізаємо кубиком.
  2. Цибулю ріжемо кубиком та маринуємо — додаємо 0.5 ч.л солі, 1 ч.л цукру, збризкуємо. Залишаємо на 10-15 хвилин.
  3. Всі овочі і яйця окремо натираємо на тертку. Останнім натираємо буряк і залишаємо його в блендері.
  4. Зціджуємо з цибулі рідину та з’єднуємо її з оселедцем. Починаємо формувати салат.
  5. Беремо меншу форму, змащуємо олією. Ставимо її на тарілку та викладаємо терту картоплю, змащуємо майонезом.
  6. Зверху викладаємо рівномірно оселедця з цибулею, наверх кладемо моркву. Змащуємо майонезом. Нарізані яйця йдуть у наступний шар, їх трохи промащуємо майонезом.
  7. Желатин заливаємо 50 мл води і відставляємо набухати. До буряка, який залишився у блендері, додаємо 2-3 ст.л майонезу.
  8. Додаємо сіль та перець, перебиваємо блендером в однорідну масу. Желатин розігріваємо до розчинення, під час збивання вливаємо до буряка.
  9. Меншу форму знімаємо з салату, ставимо більшу, теж її змастивши. Заливаємо бурякову масу та розрівнюємо, прикрашаємо. Ставимо в холодильник до повного застигання.

Тортик виходить смачним і красивим — очей не відвести. А якщо шукаєте рецепт м'яса, на святковий стіл чи просто для сімейної вечері — ми розповідали, як дуже смачно запекти ребра.

Теги:
#Рецепт #Торт #Шуба #Закуска #Оселедець