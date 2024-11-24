Ця "шуба" на святковий стіл красивіша за будь-який торт: як приготувати особливо вишукано (відео)

Рецепт дуже смачної святкової страви

Оселедець під шубою — це, для багатьох, улюблена закуска. Ми розповідали, як приготувати спрощену її версію у вигляді апетитних бутербродів. Тепер ділимось рецептом зі справді розкішною подачею — у вигляді мусового торта.

Такий тортик із оселедця під буряковим мусом приготувати простіше, ніж здається, а на смак він просто неймовірний. Знадобляться дві розʼємні форми різного діаметру. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.

Інгредієнти:

Буряк — 500 г

Оселедець — 1 шт

Дві крупних картоплини

Дві морквини

Цибулина

Яйця — 4 шт

Майонез для заправки

Олія для змащування форм

Сіль, перець

Оцет

Цукор

Желатин — 9 г

Спосіб приготування:

Всі овочі запікаємо до м’якості. Яйця відварюємо накруто, все охолоджуємо. Оселедець зачищаємо і нарізаємо кубиком. Цибулю ріжемо кубиком та маринуємо — додаємо 0.5 ч.л солі, 1 ч.л цукру, збризкуємо. Залишаємо на 10-15 хвилин. Всі овочі і яйця окремо натираємо на тертку. Останнім натираємо буряк і залишаємо його в блендері. Зціджуємо з цибулі рідину та з’єднуємо її з оселедцем. Починаємо формувати салат. Беремо меншу форму, змащуємо олією. Ставимо її на тарілку та викладаємо терту картоплю, змащуємо майонезом. Зверху викладаємо рівномірно оселедця з цибулею, наверх кладемо моркву. Змащуємо майонезом. Нарізані яйця йдуть у наступний шар, їх трохи промащуємо майонезом. Желатин заливаємо 50 мл води і відставляємо набухати. До буряка, який залишився у блендері, додаємо 2-3 ст.л майонезу. Додаємо сіль та перець, перебиваємо блендером в однорідну масу. Желатин розігріваємо до розчинення, під час збивання вливаємо до буряка. Меншу форму знімаємо з салату, ставимо більшу, теж її змастивши. Заливаємо бурякову масу та розрівнюємо, прикрашаємо. Ставимо в холодильник до повного застигання.

Тортик виходить смачним і красивим — очей не відвести. А якщо шукаєте рецепт м'яса, на святковий стіл чи просто для сімейної вечері — ми розповідали, як дуже смачно запекти ребра.