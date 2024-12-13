Прекрасно дополнит новогодний стол: приготовьте изумрудный рулет с лососем (видео)

Можно подать на праздничный стол

К новогоднему столу можно приготовить привычные салаты, типа "Шубы" или "Оливье". Или же подать оригинальную закуску, которая непременно станет украшением любого стола.

Речь идет об изумрудном рулете с лососем. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить изумрудный рулет с лососем

Ингредиенты:

150 г свежего шпината;

3 яйца;

щепотка соли;

50 г муки;

175 г крем-сыра;

~ 200 г слабосоленого лосося;

Способ приготовления:

1.Шпинат залить кипятком и через минуту слить всю воду, оставить остыть.

2.Добавить яичные желтки и перебить блендером до однородности.

3.Добавить просеянную муку и перемешать.

4.Белки с солью взбить миксером до пиков и в 3 этапа ввести в тесто (осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх).

5. Вылить тесто на лист с пергаментом в форме прямоугольника (28см*20 см) и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 мин.

6.После охлаждения покрыть слоем крем-сыра и слоем лосося.

7.Плотно завернуть в рулет, обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.