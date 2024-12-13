Прекрасно дополнит новогодний стол: приготовьте изумрудный рулет с лососем (видео)
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Можно подать на праздничный стол
К новогоднему столу можно приготовить привычные салаты, типа "Шубы" или "Оливье". Или же подать оригинальную закуску, которая непременно станет украшением любого стола.
Речь идет об изумрудном рулете с лососем. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить изумрудный рулет с лососем
Ингредиенты:
- 150 г свежего шпината;
- 3 яйца;
- щепотка соли;
- 50 г муки;
- 175 г крем-сыра;
- ~ 200 г слабосоленого лосося;
Способ приготовления:
1.Шпинат залить кипятком и через минуту слить всю воду, оставить остыть.
2.Добавить яичные желтки и перебить блендером до однородности.
3.Добавить просеянную муку и перемешать.
4.Белки с солью взбить миксером до пиков и в 3 этапа ввести в тесто (осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх).
5. Вылить тесто на лист с пергаментом в форме прямоугольника (28см*20 см) и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 мин.
6.После охлаждения покрыть слоем крем-сыра и слоем лосося.
7.Плотно завернуть в рулет, обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.