Якщо вдома є картопля — приготуйте цю розкішну страву: ситна вечеря на всю сім’ю (відео)
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Ці апетитні картопляники надзвичайно просто готуються
Якщо хочете приготувати щось особливе і смачне, на поміч завжди приходять старовинні українські рецепти. Ми розповідали, як приготувати ситні сичики з квасолі. Тепер ділимось рецептом дуже смачної страви — картопляників з м’ясною начинкою.
Ці ніжні та ароматні зрази з картопляного тіста обов'язково сподобаються всім. Це ситна вечеря на всю сім’ю з кілограма картоплі. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарні витівки".
Інгредієнти:
- Картопля – 1 кг
- М'ясо печене (наприклад, свиняча рулька) – 500 г
- Цибуля – 2 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 80 г
- Олія – для смаження
- Сіль, перець – до смаку
- Масло вершкове – 25 г
Спосіб приготування:
- Відваріть картоплю, розімніть її в пюре, додайте сіль, перець і вершкове масло. Добре перемішайте.
- Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Перекрутіть на м'ясорубці м'ясо і обсмажену цибулю. Додайте до фаршу картопляне пюре і яйця. Перемішайте до однорідної маси.
- Візьміть невелику кількість картопляного тіста, сформуйте кульку, зробіть у ній поглиблення і покладіть начинку. Щільно заліпіть.
- Обваляйте картопляники в борошні. Обсмажте на розігрітій олії до золотистої скоринки. Смажте з двох боків, а готові картопляники викладайте на паперові серветки — щоб прибрати зайвий жир.
Для начинки можна використовувати будь-яке м'ясо, гриби, капусту або інші овочі до смаку. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.