Якщо вдома є картопля — приготуйте цю розкішну страву: ситна вечеря на всю сім’ю (відео)

Ці апетитні картопляники надзвичайно просто готуються

Якщо хочете приготувати щось особливе і смачне, на поміч завжди приходять старовинні українські рецепти. Ми розповідали, як приготувати ситні сичики з квасолі. Тепер ділимось рецептом дуже смачної страви — картопляників з м’ясною начинкою.

Ці ніжні та ароматні зрази з картопляного тіста обов'язково сподобаються всім. Це ситна вечеря на всю сім’ю з кілограма картоплі. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарні витівки".

Інгредієнти:

Картопля – 1 кг

М'ясо печене (наприклад, свиняча рулька) – 500 г

Цибуля – 2 шт.

Яйця – 2 шт.

Борошно – 80 г

Олія – для смаження

Сіль, перець – до смаку

Масло вершкове – 25 г

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю, розімніть її в пюре, додайте сіль, перець і вершкове масло. Добре перемішайте. Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Перекрутіть на м'ясорубці м'ясо і обсмажену цибулю. Додайте до фаршу картопляне пюре і яйця. Перемішайте до однорідної маси. Візьміть невелику кількість картопляного тіста, сформуйте кульку, зробіть у ній поглиблення і покладіть начинку. Щільно заліпіть. Обваляйте картопляники в борошні. Обсмажте на розігрітій олії до золотистої скоринки. Смажте з двох боків, а готові картопляники викладайте на паперові серветки — щоб прибрати зайвий жир.

Для начинки можна використовувати будь-яке м'ясо, гриби, капусту або інші овочі до смаку. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.