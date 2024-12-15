Если дома есть картофель — приготовьте это роскошное блюдо: сытный ужин на всю семью (видео)

Эти аппетитные картофельники очень просто готовятся

Если хотите приготовить что-то особенное и вкусное, на помощь всегда приходят старинные украинские рецепты. Мы рассказывали, как приготовить сытные сычики из фасоли. Теперь делимся рецептом вкуснейшего блюда — картофельных зразов с мясной начинкой.

Эти нежные и ароматные зразы из картофельного теста обязательно понравятся всем. Это сытный ужин на всю семью с килограммом картофеля. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Мясо печеное (например, свиная рулька) – 500 г

Лук – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Мука – 80 г

Масло – для жарки

Соль, перец – по вкусу

Масло сливочное – 25 г

Способ приготовления:

Отварите картофель, разомните его в пюре, добавьте соль, перец и сливочное масло. Хорошо перемешайте. Обжарьте лук до золотистого цвета. Перекрутите на мясорубке мясо и обжаренный лук. Добавьте в фарш картофельное пюре и яйца. Перемешайте до однородной массы. Возьмите небольшое количество картофельного теста, сформуйте шарик, сделайте в нем углубление и положите начинку. Плотно залепите. Обваляйте картофельники в муке. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Жарьте с двух сторон, а готовые картофельники выкладывайте на бумажные салфетки – чтобы убрать лишний жир.

Для начинки можно использовать любое мясо, грибы, капусту или другие овощи по вкусу. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.