Укр

Если дома есть картофель — приготовьте это роскошное блюдо: сытный ужин на всю семью (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Старый рецепт вкуснейшего блюда
Старый рецепт вкуснейшего блюда. Фото Кулинарные проделки

Эти аппетитные картофельники очень просто готовятся

Если хотите приготовить что-то особенное и вкусное, на помощь всегда приходят старинные украинские рецепты. Мы рассказывали, как приготовить сытные сычики из фасоли. Теперь делимся рецептом вкуснейшего блюда — картофельных зразов с мясной начинкой.

Эти нежные и ароматные зразы из картофельного теста обязательно понравятся всем. Это сытный ужин на всю семью с килограммом картофеля. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Мясо печеное (например, свиная рулька) – 500 г
  • Лук – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 80 г
  • Масло – для жарки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло сливочное – 25 г

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель, разомните его в пюре, добавьте соль, перец и сливочное масло. Хорошо перемешайте.
  2. Обжарьте лук до золотистого цвета. Перекрутите на мясорубке мясо и обжаренный лук. Добавьте в фарш картофельное пюре и яйца. Перемешайте до однородной массы.
  3. Возьмите небольшое количество картофельного теста, сформуйте шарик, сделайте в нем углубление и положите начинку. Плотно залепите.
  4. Обваляйте картофельники в муке. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Жарьте с двух сторон, а готовые картофельники выкладывайте на бумажные салфетки – чтобы убрать лишний жир.

Для начинки можно использовать любое мясо, грибы, капусту или другие овощи по вкусу. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Картофель #Зразы