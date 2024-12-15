Если дома есть картофель — приготовьте это роскошное блюдо: сытный ужин на всю семью (видео)
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Эти аппетитные картофельники очень просто готовятся
Если хотите приготовить что-то особенное и вкусное, на помощь всегда приходят старинные украинские рецепты. Мы рассказывали, как приготовить сытные сычики из фасоли. Теперь делимся рецептом вкуснейшего блюда — картофельных зразов с мясной начинкой.
Эти нежные и ароматные зразы из картофельного теста обязательно понравятся всем. Это сытный ужин на всю семью с килограммом картофеля. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Мясо печеное (например, свиная рулька) – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 80 г
- Масло – для жарки
- Соль, перец – по вкусу
- Масло сливочное – 25 г
Способ приготовления:
- Отварите картофель, разомните его в пюре, добавьте соль, перец и сливочное масло. Хорошо перемешайте.
- Обжарьте лук до золотистого цвета. Перекрутите на мясорубке мясо и обжаренный лук. Добавьте в фарш картофельное пюре и яйца. Перемешайте до однородной массы.
- Возьмите небольшое количество картофельного теста, сформуйте шарик, сделайте в нем углубление и положите начинку. Плотно залепите.
- Обваляйте картофельники в муке. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Жарьте с двух сторон, а готовые картофельники выкладывайте на бумажные салфетки – чтобы убрать лишний жир.
Для начинки можно использовать любое мясо, грибы, капусту или другие овощи по вкусу. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.