Этот пирог – легенда в мире выпечки: немецкий яблочный торт

Аппетитная домашняя выпечка к чаю

Дома можно приготовить десерт, который будет и вкусным, и роскошным, и даже бюджетным. Особенно если иметь проверенный рецепт, как мусс из хурмы. Следующий рецепт – нереально крутой и удачный.

Этот пирог – настоящая легенда в мире выпечки. Как приготовить знаменитый немецкий яблочный пирог рассказали на кулинарном ютуб-канале Deliziose ricette di Katrine.

Для начинки:

Яблоки – 3 шт.

Сок 1/2 лимона.

Сахар – 2 ст.л.

Сливочное масло — 30 г

Корица

Для теста:

Яйца — 3 шт

Щепотка соли

Сахар — 80 г

Растительное масло — 100 мл

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 5 г

Ванильный сахар — 8 г

Молоко — 70 мл

Грецкие орехи — 100 г

Для крема:

Яйца — 2 шт

Сахар — 50 г

Крахмал — 40 г

Молоко – 500 мл

Способ приготовления:

Яблоки чистим от кожуры и нарезаем кубиками. Перекладываем их в сотейник, сбрызгиваем соком лимона и засыпаем сахаром (2 столовые ложки). Добавляем 30 г сливочного масла, корицу. Помешивая, варим 8 минут и отставляем. Яйца взбиваем с щепоткой соли и 80 граммами сахара. Вливаем растительное масло и перемешиваем. Просеиваем в массу муку, добавляем разрыхлитель. Всыпаем также ванильный сахар и вливаем молоко. Вбрасываем обжаренные на сухой сковороде орехи, яблочную начинку и перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Поставить в предварительно разогретую духовку на 35 минут при 180°С. Смешиваем яйца с сахаром и крахмалом. Ставим на маленький огонь и начинаем вливать молоко, постоянно перемешивая. Готовим заварной крем. Пирог смазываем остывшим кремом и посыпаем орехами. Ставим в холодильник на 2-3 часа.

Этот пирог очень нежный, аппетитный. Еще и приготовить его очень просто. Также мы делились рецептом вкусных ленивых вареников.