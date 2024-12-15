Этот пирог – легенда в мире выпечки: немецкий яблочный торт
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Аппетитная домашняя выпечка к чаю
Дома можно приготовить десерт, который будет и вкусным, и роскошным, и даже бюджетным. Особенно если иметь проверенный рецепт, как мусс из хурмы. Следующий рецепт – нереально крутой и удачный.
Этот пирог – настоящая легенда в мире выпечки. Как приготовить знаменитый немецкий яблочный пирог рассказали на кулинарном ютуб-канале Deliziose ricette di Katrine.
Для начинки:
- Яблоки – 3 шт.
- Сок 1/2 лимона.
- Сахар – 2 ст.л.
- Сливочное масло — 30 г
- Корица
Для теста:
- Яйца — 3 шт
- Щепотка соли
- Сахар — 80 г
- Растительное масло — 100 мл
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Ванильный сахар — 8 г
- Молоко — 70 мл
- Грецкие орехи — 100 г
Для крема:
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 50 г
- Крахмал — 40 г
- Молоко – 500 мл
Способ приготовления:
- Яблоки чистим от кожуры и нарезаем кубиками. Перекладываем их в сотейник, сбрызгиваем соком лимона и засыпаем сахаром (2 столовые ложки). Добавляем 30 г сливочного масла, корицу. Помешивая, варим 8 минут и отставляем.
- Яйца взбиваем с щепоткой соли и 80 граммами сахара. Вливаем растительное масло и перемешиваем. Просеиваем в массу муку, добавляем разрыхлитель. Всыпаем также ванильный сахар и вливаем молоко.
- Вбрасываем обжаренные на сухой сковороде орехи, яблочную начинку и перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Поставить в предварительно разогретую духовку на 35 минут при 180°С.
- Смешиваем яйца с сахаром и крахмалом. Ставим на маленький огонь и начинаем вливать молоко, постоянно перемешивая. Готовим заварной крем. Пирог смазываем остывшим кремом и посыпаем орехами. Ставим в холодильник на 2-3 часа.
Этот пирог очень нежный, аппетитный. Еще и приготовить его очень просто. Также мы делились рецептом вкусных ленивых вареников.