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Этот пирог – легенда в мире выпечки: немецкий яблочный торт

Автор
Мария Дума
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Немецкий яблочный пирог с заварным кремом
Немецкий яблочный пирог с заварным кремом. Фото Скриншот из видео

Аппетитная домашняя выпечка к чаю

Дома можно приготовить десерт, который будет и вкусным, и роскошным, и даже бюджетным. Особенно если иметь проверенный рецепт, как мусс из хурмы. Следующий рецепт – нереально крутой и удачный.

Этот пирог – настоящая легенда в мире выпечки. Как приготовить знаменитый немецкий яблочный пирог рассказали на кулинарном ютуб-канале Deliziose ricette di Katrine.

Для начинки:

  • Яблоки – 3 шт.
  • Сок 1/2 лимона.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Корица

Для теста:

  • Яйца — 3 шт
  • Щепотка соли
  • Сахар — 80 г
  • Растительное масло — 100 мл
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Ванильный сахар — 8 г
  • Молоко — 70 мл
  • Грецкие орехи — 100 г

Для крема:

  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 50 г
  • Крахмал — 40 г
  • Молоко – 500 мл

Способ приготовления:

  1. Яблоки чистим от кожуры и нарезаем кубиками. Перекладываем их в сотейник, сбрызгиваем соком лимона и засыпаем сахаром (2 столовые ложки). Добавляем 30 г сливочного масла, корицу. Помешивая, варим 8 минут и отставляем.
  2. Яйца взбиваем с щепоткой соли и 80 граммами сахара. Вливаем растительное масло и перемешиваем. Просеиваем в массу муку, добавляем разрыхлитель. Всыпаем также ванильный сахар и вливаем молоко.
  3. Вбрасываем обжаренные на сухой сковороде орехи, яблочную начинку и перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Поставить в предварительно разогретую духовку на 35 минут при 180°С.
  4. Смешиваем яйца с сахаром и крахмалом. Ставим на маленький огонь и начинаем вливать молоко, постоянно перемешивая. Готовим заварной крем. Пирог смазываем остывшим кремом и посыпаем орехами. Ставим в холодильник на 2-3 часа.

Этот пирог очень нежный, аппетитный. Еще и приготовить его очень просто. Также мы делились рецептом вкусных ленивых вареников.

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