Універсальний соус до всього: він перетворить будь-яку страву на розкішну (відео)

Цей соус підходить до будь-якого гарніру

Ми розповідали, як готувати смачні картопляники. Якщо шукаєте ще способи смачно і ситно приготувати овочі — зверніть увагу на наступний рецепт ніжного та ароматного соусу.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ксенія Обух. За її словами, навіть якщо діти не дуже люблять овочі – це ідеальний спосіб "сховати" їх у смачному соусі. Можна додавати будь-які овочі на свій смак, а не тільки ті, які вказані у рецепті.

Інгредієнти:

Цибуля – 1 шт.

Солодкий перець – 2 шт.

Томати – 3-5 шт.

Часник – 1 головка

Перець чилі – 1-2 шт.

Фета – 270 г

Розмарин або тим’ян – до смаку

Улюблені спеції та сіль – до смаку

Оливкова олія

Спосіб приготування:

Всі овочі та сир нарізаємо та викладаємо на деко. З часнику зрізаємо верхівку і також викладаємо. Кладемо гілочки трав, посипаємо спеціями та солимо. Поливаємо оливковою олією. Ставимо деко в духовку на 200°C на 40 хвилин. Вони повинні спектися та зарум’янитись. Дістаємо, даємо овочам трішки охолонути (5-10 хвилин). Після цього легко знімаємо шкірку з помідорів, перцю й часнику. Видаляємо розмарин або тим’ян, і, можливо, чилі (якщо не любите занадто гостре, його можна взагалі не класти). Все решта — овочі, сир, сік та олія – відправляється у блендер. Туди ж вичавлюємо запечений часник.

Цей соус можна використати для пасти, м’яса, будь-яких круп і навіть додати у салати. Рецепт простий, але він дуже корисний і поживний. Також ми ділились рецептом чудових панських дерунів.