Універсальний соус до всього: він перетворить будь-яку страву на розкішну (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей соус підходить до будь-якого гарніру
Ми розповідали, як готувати смачні картопляники. Якщо шукаєте ще способи смачно і ситно приготувати овочі — зверніть увагу на наступний рецепт ніжного та ароматного соусу.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ксенія Обух. За її словами, навіть якщо діти не дуже люблять овочі – це ідеальний спосіб "сховати" їх у смачному соусі. Можна додавати будь-які овочі на свій смак, а не тільки ті, які вказані у рецепті.
Інгредієнти:
- Цибуля – 1 шт.
- Солодкий перець – 2 шт.
- Томати – 3-5 шт.
- Часник – 1 головка
- Перець чилі – 1-2 шт.
- Фета – 270 г
- Розмарин або тим’ян – до смаку
- Улюблені спеції та сіль – до смаку
- Оливкова олія
Спосіб приготування:
- Всі овочі та сир нарізаємо та викладаємо на деко. З часнику зрізаємо верхівку і також викладаємо. Кладемо гілочки трав, посипаємо спеціями та солимо. Поливаємо оливковою олією.
- Ставимо деко в духовку на 200°C на 40 хвилин. Вони повинні спектися та зарум’янитись.
- Дістаємо, даємо овочам трішки охолонути (5-10 хвилин). Після цього легко знімаємо шкірку з помідорів, перцю й часнику.
- Видаляємо розмарин або тим’ян, і, можливо, чилі (якщо не любите занадто гостре, його можна взагалі не класти). Все решта — овочі, сир, сік та олія – відправляється у блендер. Туди ж вичавлюємо запечений часник.
Цей соус можна використати для пасти, м’яса, будь-яких круп і навіть додати у салати. Рецепт простий, але він дуже корисний і поживний. Також ми ділились рецептом чудових панських дерунів.