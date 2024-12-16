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Універсальний соус до всього: він перетворить будь-яку страву на розкішну (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитний соус, який будуть їсти навіть діти
Апетитний соус, який будуть їсти навіть діти. Фото Скриншот з відео

Цей соус підходить до будь-якого гарніру

Ми розповідали, як готувати смачні картопляники. Якщо шукаєте ще способи смачно і ситно приготувати овочі — зверніть увагу на наступний рецепт ніжного та ароматного соусу.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ксенія Обух. За її словами, навіть якщо діти не дуже люблять овочі – це ідеальний спосіб "сховати" їх у смачному соусі. Можна додавати будь-які овочі на свій смак, а не тільки ті, які вказані у рецепті.

Інгредієнти:

  • Цибуля – 1 шт.
  • Солодкий перець – 2 шт.
  • Томати – 3-5 шт.
  • Часник – 1 головка
  • Перець чилі – 1-2 шт.
  • Фета – 270 г
  • Розмарин або тим’ян – до смаку
  • Улюблені спеції та сіль – до смаку
  • Оливкова олія

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі та сир нарізаємо та викладаємо на деко. З часнику зрізаємо верхівку і також викладаємо. Кладемо гілочки трав, посипаємо спеціями та солимо. Поливаємо оливковою олією.
  2. Ставимо деко в духовку на 200°C на 40 хвилин. Вони повинні спектися та зарум’янитись.
  3. Дістаємо, даємо овочам трішки охолонути (5-10 хвилин). Після цього легко знімаємо шкірку з помідорів, перцю й часнику.
  4. Видаляємо розмарин або тим’ян, і, можливо, чилі (якщо не любите занадто гостре, його можна взагалі не класти). Все решта — овочі, сир, сік та олія – відправляється у блендер. Туди ж вичавлюємо запечений часник.

Цей соус можна використати для пасти, м’яса, будь-яких круп і навіть додати у салати. Рецепт простий, але він дуже корисний і поживний. Також ми ділились рецептом чудових панських дерунів.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Соус #Гарнір