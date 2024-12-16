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Универсальный соус ко всему: он превратит любое блюдо в роскошное (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный соус, который будут есть даже дети
Аппетитный соус, который будут есть даже дети. Фото Скриншот из видео

Этот соус подходит к любому гарниру

Мы рассказывали, как готовить вкусные картофельники. Если ищете еще способы вкусно и сытно приготовить овощи – обратите внимание на следующий рецепт нежного и ароматного соуса.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Ксения Обух. По ее словам, даже если дети не очень любят овощи – это идеальный способ "спрятать" их во вкусном соусе. Можно добавлять любые овощи по своему вкусу, а не только те, которые указаны в рецепте.

Ингредиенты:

  • Лук – 1 шт.
  • Сладкий перец – 2 шт.
  • Томаты – 3-5 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Перец чили – 1-2 шт.
  • Фета – 270 г
  • Розмарин или тимьян – по вкусу
  • Любимые специи и соль – по вкусу
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Все овощи и сыр нарезаем и выкладываем на противень. С чеснока срезаем верхушку и тоже выкладываем. Кладем веточки трав, посыпаем специями и солим. Поливаем оливковым маслом.
  2. Ставим противень в духовку на 200°C на 40 минут. Они должны испечься и зарумяниться.
  3. Достаем, даем овощам немного остыть (5-10 минут). После этого легко снимаем кожуру с помидоров, перца и чеснока.
  4. Удаляем розмарин или тимьян, и, возможно, чили (если не любите слишком остро, его можно вообще не класть). Все остальные – овощи, сыр, сок и масло – отправляется в блендер. Туда же выжимаем запеченный чеснок.

Этот соус можно использовать для пасты, мяса, любых круп и даже добавить в салаты. Рецепт простой, но он очень полезный и питательный. Также мы делились рецептом замечательных панских драников.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Соус #Гарнир