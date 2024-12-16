Универсальный соус ко всему: он превратит любое блюдо в роскошное (видео)

Этот соус подходит к любому гарниру

Мы рассказывали, как готовить вкусные картофельники. Если ищете еще способы вкусно и сытно приготовить овощи – обратите внимание на следующий рецепт нежного и ароматного соуса.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Ксения Обух. По ее словам, даже если дети не очень любят овощи – это идеальный способ "спрятать" их во вкусном соусе. Можно добавлять любые овощи по своему вкусу, а не только те, которые указаны в рецепте.

Ингредиенты:

Лук – 1 шт.

Сладкий перец – 2 шт.

Томаты – 3-5 шт.

Чеснок – 1 головка

Перец чили – 1-2 шт.

Фета – 270 г

Розмарин или тимьян – по вкусу

Любимые специи и соль – по вкусу

Оливковое масло

Способ приготовления:

Все овощи и сыр нарезаем и выкладываем на противень. С чеснока срезаем верхушку и тоже выкладываем. Кладем веточки трав, посыпаем специями и солим. Поливаем оливковым маслом. Ставим противень в духовку на 200°C на 40 минут. Они должны испечься и зарумяниться. Достаем, даем овощам немного остыть (5-10 минут). После этого легко снимаем кожуру с помидоров, перца и чеснока. Удаляем розмарин или тимьян, и, возможно, чили (если не любите слишком остро, его можно вообще не класть). Все остальные – овощи, сыр, сок и масло – отправляется в блендер. Туда же выжимаем запеченный чеснок.

Этот соус можно использовать для пасты, мяса, любых круп и даже добавить в салаты. Рецепт простой, но он очень полезный и питательный. Также мы делились рецептом замечательных панских драников.