Здивуйте гостей: розкішний салат з виноградом, який першим зметуть зі столу (відео)
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Цей салатик має легкий та ніжний смак
На святковий стіл хочеться ставити щось і смачне, і красиве. Ми розповідали, як приготувати цікаву закуску з готового листкового тіста. Тепер ділимось рецептом ніжного і легкого салатика з виноградом.
Виноград додає неповторний аромат та солодкий присмак цьому салату. А крабові палички створюють ситну і смачну страву. Рецептом поділилась кулінарна блогерка "Катерина Тарасенко".
Інгредієнти:
- Крабові палички – 8 шт.
- Яйця варені – 3 шт.
- Сир твердий – 50 г
- Виноград – 40 шт.
- Кукурудза консервована – 150 г
- Майонез – 2 ст.л.
- Сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- Наріжте крабові палички на невеликі шматочки. Яйця відваріть і наріжте кубиками. Сир натріть на крупній тертці.
- Виноград розріжте навпіл і вийміть кісточки (якщо є). З'єднайте в мисці крабові палички, яйця, сир, виноград, кукурудзу та сіль.
- Заправте салат майонезом. Якщо потрібно — підсоліть і додайте чорний мелений перець. Акуратно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
Подавайте салат відразу після приготування. Він має свіжий і ніжний смак, ідеально підійде як легка закуска. Також ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою.