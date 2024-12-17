Здивуйте гостей: розкішний салат з виноградом, який першим зметуть зі столу (відео)

Цей салатик має легкий та ніжний смак

На святковий стіл хочеться ставити щось і смачне, і красиве. Ми розповідали, як приготувати цікаву закуску з готового листкового тіста. Тепер ділимось рецептом ніжного і легкого салатика з виноградом.

Виноград додає неповторний аромат та солодкий присмак цьому салату. А крабові палички створюють ситну і смачну страву. Рецептом поділилась кулінарна блогерка "Катерина Тарасенко".

Інгредієнти:

Крабові палички – 8 шт.

Яйця варені – 3 шт.

Сир твердий – 50 г

Виноград – 40 шт.

Кукурудза консервована – 150 г

Майонез – 2 ст.л.

Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

Наріжте крабові палички на невеликі шматочки. Яйця відваріть і наріжте кубиками. Сир натріть на крупній тертці. Виноград розріжте навпіл і вийміть кісточки (якщо є). З'єднайте в мисці крабові палички, яйця, сир, виноград, кукурудзу та сіль. Заправте салат майонезом. Якщо потрібно — підсоліть і додайте чорний мелений перець. Акуратно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Подавайте салат відразу після приготування. Він має свіжий і ніжний смак, ідеально підійде як легка закуска. Також ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою.