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Здивуйте гостей: розкішний салат з виноградом, який першим зметуть зі столу (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитний салат з виноградом
Апетитний салат з виноградом. Фото Щира кухня

Цей салатик має легкий та ніжний смак

На святковий стіл хочеться ставити щось і смачне, і красиве. Ми розповідали, як приготувати цікаву закуску з готового листкового тіста. Тепер ділимось рецептом ніжного і легкого салатика з виноградом.

Виноград додає неповторний аромат та солодкий присмак цьому салату. А крабові палички створюють ситну і смачну страву. Рецептом поділилась кулінарна блогерка "Катерина Тарасенко".

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 8 шт.
  • Яйця варені – 3 шт.
  • Сир твердий – 50 г
  • Виноград – 40 шт.
  • Кукурудза консервована – 150 г
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Наріжте крабові палички на невеликі шматочки. Яйця відваріть і наріжте кубиками. Сир натріть на крупній тертці.
  2. Виноград розріжте навпіл і вийміть кісточки (якщо є). З'єднайте в мисці крабові палички, яйця, сир, виноград, кукурудзу та сіль.
  3. Заправте салат майонезом. Якщо потрібно — підсоліть і додайте чорний мелений перець. Акуратно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Подавайте салат відразу після приготування. Він має свіжий і ніжний смак, ідеально підійде як легка закуска. Також ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою.

Теги:
#Рецепт #Салат #Виноград #Новий рік #Закуска #Крабові палички