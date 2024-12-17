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Удивите гостей: роскошный салат с виноградом, который первым сметут со стола (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный салат с виноградом
Аппетитный салат с виноградом. Фото Искренная кухня

Этот салатик обладает легким и нежным вкусом

На праздничный стол хочется ставить что-нибудь и вкусное, и красивое. Мы рассказывали, как приготовить интересную закуску из готового слоеного теста. Теперь делимся рецептом нежного и легкого салата с виноградом.

Виноград придает неповторимый аромат и сладкий вкус этому салату. А крабовые палочки создают сытное и вкусное блюдо. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша "Екатерина Тарасенко".

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 8 шт.
  • Яйца вареные – 3 шт.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Виноград – 40 шт.
  • Кукуруза консервированная – 150 г
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте крабовые палочки на небольшие кусочки. Яйца отварите и нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке.
  2. Виноград разрежьте пополам и извлеките косточки (если есть). Соедините в миске крабовые палочки, яйца, творог, виноград, кукурузу и соль.
  3. Заправьте салат майонезом. Если нужно – подсолите и добавьте черный молотый перец. Аккуратно размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Подавайте салат сразу после приготовления. Он обладает свежим и нежным вкусом, идеально подойдет как легкая закуска. Также мы делились рецептом аппетитного салата с печенью.

Теги:
#Рецепт #Салат #Виноград #Новый год #Закуска #Крабовые палочки