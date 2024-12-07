Економний салат, який подобається всім: яскрава закуска на святковий стіл (відео)

Цей салат дуже смачний та економний

Салати, це дуже зручно, адже вони можуть бути ситними, смачними та доволі різноманітними. Ми розповідали, як смачніше приготувати вінегрет. Тепер ділимось рецептом смачного салатику з печінкою.

Він простий, яскравий та ситний, ще й готується швидко. Продукти потрібні найпростіші, тому закуска виходить доволі економною. Як її приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Ukrainian Food".

Інгредієнти:

печінка – 400 г

сіль та перець – до смаку

олія для смаження

морква по-корейськи — 150 г

солодкий перець — 1 шт

сир — 100 г

кукурудза – 150 г

майонез — 1 ст. ложка

йогурт — 30 г

часник — 1 г

Спосіб приготування:

Печінку зачищаємо та нарізаємо невеличкими шматочками. Сковороду з олією розігріваємо. Обсмажуємо печінку на середньому вогні, час від перемішуючи. Коли печінка буде майже готова, додаємо сіль та перець. Відкладаємо, щоб охолола. Солодкий перець нарізаємо смужками. Перекладаємо одразу в салатник. Сир натираємо на велику тертку і теж додаємо. Моркву трохи нарізаємо та перекладаємо до решти продуктів. Додаємо консервовану кукурудзу. Також кладемо в салатник печінку, яка встигла охолонути. Для соусу з’єднуємо майонез, йогурт та часник. Заправляємо салат, все ретельно перемішуємо.

Це надзвичайно ситно, ідеально пасує як до святкового столу, так і на кожен день. Також ми ділились рецептом апетитного рулету з курки.