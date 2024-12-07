Економний салат, який подобається всім: яскрава закуска на святковий стіл (відео)
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Цей салат дуже смачний та економний
Салати, це дуже зручно, адже вони можуть бути ситними, смачними та доволі різноманітними. Ми розповідали, як смачніше приготувати вінегрет. Тепер ділимось рецептом смачного салатику з печінкою.
Він простий, яскравий та ситний, ще й готується швидко. Продукти потрібні найпростіші, тому закуска виходить доволі економною. Як її приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Ukrainian Food".
Інгредієнти:
- печінка – 400 г
- сіль та перець – до смаку
- олія для смаження
- морква по-корейськи — 150 г
- солодкий перець — 1 шт
- сир — 100 г
- кукурудза – 150 г
- майонез — 1 ст. ложка
- йогурт — 30 г
- часник — 1 г
Спосіб приготування:
- Печінку зачищаємо та нарізаємо невеличкими шматочками. Сковороду з олією розігріваємо. Обсмажуємо печінку на середньому вогні, час від перемішуючи.
- Коли печінка буде майже готова, додаємо сіль та перець. Відкладаємо, щоб охолола.
- Солодкий перець нарізаємо смужками. Перекладаємо одразу в салатник. Сир натираємо на велику тертку і теж додаємо.
- Моркву трохи нарізаємо та перекладаємо до решти продуктів. Додаємо консервовану кукурудзу. Також кладемо в салатник печінку, яка встигла охолонути.
- Для соусу з’єднуємо майонез, йогурт та часник. Заправляємо салат, все ретельно перемішуємо.
Це надзвичайно ситно, ідеально пасує як до святкового столу, так і на кожен день. Також ми ділились рецептом апетитного рулету з курки.