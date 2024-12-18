Вместо бутербродов со шпротами и икрой сделайте на Новый год эту красивую закуску: гениальный рецепт (видео)

Брускеты с грибами и сыром

Закуски на праздничный стол хочется ставить и вкусные, и красивые. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из готового слоеного теста. Теперь делимся рецептом аппетитных брускет с грибами и творогом.

Это так красиво и вкусно, что никто и не вспомнит об обычных бутербродах со шпротами. Рецептом поделились в кулинарном блоге katherine.khoma. Сочетание мягкого сыра с грибами и ароматным тимьяном создает неповторимую закуску, которая способна стать как украшением праздничного стола, так и отличным дополнением к бокалу вина.

Ингредиенты:

шампиньоны

чабрец

оливковое масло

соль/перец

багет

любой мягкий сыр, например, камамбер

Способ приготовления:

Шампиньоны промойте и просушите бумажными полотенцами. Нарежьте их на пластиночки. Выложите на разогретую сковороду с оливковым маслом. Выложите нарезанные грибы и веточки тимьяна. Обжарьте грибы до готовности, а потом достаньте из них чабрец – он уже не понадобится, ведь уже отдал все свои ароматы. Багет нарежьте на ломтики. Подсушите их на гриле или сковороде или даже в духовке, как вам удобно. Кусочки сыра мажьте на багет. Затем выкладываем обжаренные грибы, и сверху украсьте еще свежим тимьяном.

Это очень ароматно и вкусно. На вид эта закуска довольно проста, но ее вкус просто фантастический. Также мы делились рецептом вкусного салата с печенью.