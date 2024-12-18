Вместо бутербродов со шпротами и икрой сделайте на Новый год эту красивую закуску: гениальный рецепт (видео)
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Брускеты с грибами и сыром
Закуски на праздничный стол хочется ставить и вкусные, и красивые. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из готового слоеного теста. Теперь делимся рецептом аппетитных брускет с грибами и творогом.
Это так красиво и вкусно, что никто и не вспомнит об обычных бутербродах со шпротами. Рецептом поделились в кулинарном блоге katherine.khoma. Сочетание мягкого сыра с грибами и ароматным тимьяном создает неповторимую закуску, которая способна стать как украшением праздничного стола, так и отличным дополнением к бокалу вина.
Ингредиенты:
- шампиньоны
- чабрец
- оливковое масло
- соль/перец
- багет
- любой мягкий сыр, например, камамбер
Способ приготовления:
- Шампиньоны промойте и просушите бумажными полотенцами. Нарежьте их на пластиночки. Выложите на разогретую сковороду с оливковым маслом.
- Выложите нарезанные грибы и веточки тимьяна. Обжарьте грибы до готовности, а потом достаньте из них чабрец – он уже не понадобится, ведь уже отдал все свои ароматы.
- Багет нарежьте на ломтики. Подсушите их на гриле или сковороде или даже в духовке, как вам удобно.
- Кусочки сыра мажьте на багет. Затем выкладываем обжаренные грибы, и сверху украсьте еще свежим тимьяном.
Это очень ароматно и вкусно. На вид эта закуска довольно проста, но ее вкус просто фантастический. Также мы делились рецептом вкусного салата с печенью.