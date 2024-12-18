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Екзотичний десерт, для якого не потрібне борошно: як готувати Кесильо (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт ніжного десерту
Чудовий рецепт ніжного десерту. Фото Скриншот з відео

На смак ці солодощі чимось схожі на молозиво

Національні кухні різних народів надзвичайно різноманітні. Ми ділились рецептом ніжного німецького пирога з яблуками. Тепер розповімо, як приготувати ніжний канарський десерт — Кесильо.

За словами кулінарної блогерки під ніком kik_vika_, цей десерт на смак нагадує молозиво. Це дуже ніжні солодощі, які готуються без борошна, на основі молока, згущеного молока та яєць.

Інгредієнти:

  • 6 яєць
  • 200 мл молока
  • 200 мл згущеного молока
  • 2 ст. ложки цукру
  • 2 ст. ложки води

Спосіб приготування:

  1. Спочатку дуже добре збиваємо міксером яйця. Повинна вийти піна.
  2. Потім у цю масу, не перестаючи збивати, додаємо молоко та згущене молоко. Залишаємо суміш постояти хвилин 15.
  3. Тим часом воду виливаємо на сковорідку. Висипаємо цукор, і, помішуючи, чекаємо поки цукор розтане і набуде янтарного кольору.
  4. Беремо форму, в якій будемо запікати десерт. Виливаємо готову карамель на дно форми. Кілька хвилин чекаємо, поки застигне.
  5. Зверху виливаємо яєчну суміш. Відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів на 60 хвилин.
  6. Після приготування даємо десерту охолонути в кімнаті. Коли він охолоне, переставляємо в холодильник ще години на 2.

Коли цей десерт стабілізується, він буде неймовірно ніжним та смачним. Також ми розповідали, як приготувати апетитні українські картопляники.

Теги:
#Рецепт #Яйця #Десерт