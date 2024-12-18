Екзотичний десерт, для якого не потрібне борошно: як готувати Кесильо (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
На смак ці солодощі чимось схожі на молозиво
Національні кухні різних народів надзвичайно різноманітні. Ми ділились рецептом ніжного німецького пирога з яблуками. Тепер розповімо, як приготувати ніжний канарський десерт — Кесильо.
За словами кулінарної блогерки під ніком kik_vika_, цей десерт на смак нагадує молозиво. Це дуже ніжні солодощі, які готуються без борошна, на основі молока, згущеного молока та яєць.
Інгредієнти:
- 6 яєць
- 200 мл молока
- 200 мл згущеного молока
- 2 ст. ложки цукру
- 2 ст. ложки води
Спосіб приготування:
- Спочатку дуже добре збиваємо міксером яйця. Повинна вийти піна.
- Потім у цю масу, не перестаючи збивати, додаємо молоко та згущене молоко. Залишаємо суміш постояти хвилин 15.
- Тим часом воду виливаємо на сковорідку. Висипаємо цукор, і, помішуючи, чекаємо поки цукор розтане і набуде янтарного кольору.
- Беремо форму, в якій будемо запікати десерт. Виливаємо готову карамель на дно форми. Кілька хвилин чекаємо, поки застигне.
- Зверху виливаємо яєчну суміш. Відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів на 60 хвилин.
- Після приготування даємо десерту охолонути в кімнаті. Коли він охолоне, переставляємо в холодильник ще години на 2.
Коли цей десерт стабілізується, він буде неймовірно ніжним та смачним. Також ми розповідали, як приготувати апетитні українські картопляники.