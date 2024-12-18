Экзотический десерт, для которого не нужна мука: как готовить Кесильо (видео)

На вкус эти сладости чем-то похожи на молозиво

Национальные кухни разных народов очень разнообразны. Мы делились рецептом нежного немецкого пирога с яблоками. Теперь расскажем, как приготовить нежный канарский десерт – Кесильо.

По словам кулинарной блоггерки под ником kik_vika_, этот десерт по вкусу напоминает молозиво. Это очень нежные сладости, которые готовятся без муки, на основе молока, сгущенки и яиц.

Ингредиенты:

6 яиц

200 мл молока

200 мл сгущенки

2 ст. ложки сахара

2 ст. ложки воды

Способ приготовления:

Сначала очень хорошо взбиваем миксером яйца. Должна получиться пена. Затем в эту массу, не переставая взбивать, добавляем молоко и сгущенку. Оставляем смесь постоять минут 15. Тем временем воду выливаем на сковороду. Высыпаем сахар, и, помешивая, ждем пока сахар растает и приобретет янтарный цвет. Берем форму, в которой будем запекать десерт. Выливаем готовую карамель на дно формы. Несколько минут ждем, пока застынет. Сверху выливаем яичную смесь. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 60 минут. После приготовления даем десерту охладиться в комнате. Когда он охладится, переставляем в холодильник еще часа на 2.

Когда десерт стабилизируется, он будет невероятно нежным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные украинские картофельники.