Экзотический десерт, для которого не нужна мука: как готовить Кесильо (видео)
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На вкус эти сладости чем-то похожи на молозиво
Национальные кухни разных народов очень разнообразны. Мы делились рецептом нежного немецкого пирога с яблоками. Теперь расскажем, как приготовить нежный канарский десерт – Кесильо.
По словам кулинарной блоггерки под ником kik_vika_, этот десерт по вкусу напоминает молозиво. Это очень нежные сладости, которые готовятся без муки, на основе молока, сгущенки и яиц.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 200 мл молока
- 200 мл сгущенки
- 2 ст. ложки сахара
- 2 ст. ложки воды
Способ приготовления:
- Сначала очень хорошо взбиваем миксером яйца. Должна получиться пена.
- Затем в эту массу, не переставая взбивать, добавляем молоко и сгущенку. Оставляем смесь постоять минут 15.
- Тем временем воду выливаем на сковороду. Высыпаем сахар, и, помешивая, ждем пока сахар растает и приобретет янтарный цвет.
- Берем форму, в которой будем запекать десерт. Выливаем готовую карамель на дно формы. Несколько минут ждем, пока застынет.
- Сверху выливаем яичную смесь. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 60 минут.
- После приготовления даем десерту охладиться в комнате. Когда он охладится, переставляем в холодильник еще часа на 2.
Когда десерт стабилизируется, он будет невероятно нежным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные украинские картофельники.