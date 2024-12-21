Не пшениця: з чого приготувати "ліниву кутю", щоб було смачно і не пріти на кухні

Кутю можна готувати з різних круп, у тому числі з булгуру

Кутя на Різдво найчастіше готується з цілих зерен пшениці. Ми ділились класичним рецептом. Пшениця, особливо необроблена, готується досить довго. Та і приготувати її смачно — той ще виклик.

Тому можна трохи заощадити час і використати булгур. Ця крупа робиться теж з пшениці, але готується вона значно швидше і значно простіше. "Телеграф" розповідає, як приготувати з булгуру смачну кутю.

Інгредієнти:

булгур — 2 склянки

вода — 4 склянки

цукор — до смаку

родзинки — 50 г

курага — 50 г

мак — 50 г

мед — 40 г

горіхи волоські — 70 г

Спосіб приготування:

Булгур залийте водою. Готуйте на середньому вогні після закипання 15-20 хвилин. Ще один варіант — проварити крупу 10 хвилин, а потім накрити кришкою та ще 20 хвилин не чіпати. Крупа дійде до готовності сама. Готовий булгур залишаємо охолодитись. Коли він буде теплим, але не гарячим, вмішайте мед. Мак заливаємо окропом. Коли вода охолоне, зливаємо воду. Перетираємо його з цукром — вручну або блендером. Горіхи обсмажуємо на сухій сковороді та нарізаємо ножем. Курагу та родзинки заливаємо окропом. Просушуємо на паперових рушничках. У великій мисці з’єднуємо булгур, перетертий мак, горіхи, родзинки та заздалегідь нарізану курагу. Ретельно перемішуємо.

На смак така кутя відрізняється від класичної, вона має цікаву текстуру. Також ми розповідали, як приготувати смачну рисову кутю.