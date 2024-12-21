Не пшеница: из чего приготовить "ленивую кутью", чтобы было вкусно и не преть на кухне
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Кутью можно готовить из разных круп, в том числе из булгура
Кутья на Рождество чаще всего готовится из целых зерен пшеницы. Мы делились классическим рецептом. Пшеница, особенно необработанная, готовится достаточно долго. Да и приготовить ее вкусно – тот еще вызов.
Поэтому можно сэкономить время и использовать булгур. Эта крупа делается тоже из пшеницы, но готовится она гораздо быстрее и проще. "Телеграф" рассказывает, как приготовить из булгура вкусную кутью.
Ингредиенты:
- булгур — 2 стакана
- вода — 4 стакана
- сахар — по вкусу
- изюм — 50 г
- курага — 50 г
- мак — 50 г
- мед — 40 г
- орехи грецкие — 70 г
Способ приготовления:
- Булгур залейте водой. Готовьте на среднем огне после закипания 15-20 минут. Еще один вариант – проварить крупу 10 минут, а затем накрыть крышкой и еще 20 минут не трогать. Крупа дойдет до готовности сама.
- Готовый булгур оставляем охладиться. Когда он будет теплым, но не горячим, вмешайте мед.
- Мак заливаем кипятком. Когда вода остынет, сливаем воду. Перетираем его с сахаром – вручную или блендером.
- Орехи обжариваем на сухой сковороде и нарезаем ножом. Курагу и изюм заливаем кипятком. Просушиваем на бумажных полотенцах.
- В большой миске соединяем булгур, перетертый мак, орехи, изюм и заранее нарезанную курагу. Тщательно перемешиваем.
По вкусу такая кутья отличается от классической, она имеет интересную текстуру. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную рисовую кутью.