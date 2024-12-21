Не пшеница: из чего приготовить "ленивую кутью", чтобы было вкусно и не преть на кухне

Кутью можно готовить из разных круп, в том числе из булгура

Кутья на Рождество чаще всего готовится из целых зерен пшеницы. Мы делились классическим рецептом. Пшеница, особенно необработанная, готовится достаточно долго. Да и приготовить ее вкусно – тот еще вызов.

Поэтому можно сэкономить время и использовать булгур. Эта крупа делается тоже из пшеницы, но готовится она гораздо быстрее и проще. "Телеграф" рассказывает, как приготовить из булгура вкусную кутью.

Ингредиенты:

булгур — 2 стакана

вода — 4 стакана

сахар — по вкусу

изюм — 50 г

курага — 50 г

мак — 50 г

мед — 40 г

орехи грецкие — 70 г

Способ приготовления:

Булгур залейте водой. Готовьте на среднем огне после закипания 15-20 минут. Еще один вариант – проварить крупу 10 минут, а затем накрыть крышкой и еще 20 минут не трогать. Крупа дойдет до готовности сама. Готовый булгур оставляем охладиться. Когда он будет теплым, но не горячим, вмешайте мед. Мак заливаем кипятком. Когда вода остынет, сливаем воду. Перетираем его с сахаром – вручную или блендером. Орехи обжариваем на сухой сковороде и нарезаем ножом. Курагу и изюм заливаем кипятком. Просушиваем на бумажных полотенцах. В большой миске соединяем булгур, перетертый мак, орехи, изюм и заранее нарезанную курагу. Тщательно перемешиваем.

По вкусу такая кутья отличается от классической, она имеет интересную текстуру. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную рисовую кутью.